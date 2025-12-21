Новий графік руху поїздів в Полтаві передбачає покращені стиковки для міжнародних рейсів, що курсують через місто.

Новий графік руху поїздів в Полтаві відкрив нові можливості для подорожей до європейських міст, повідомляє Politeka.

Про це проінформували в офіційному Телеграм-каналі АТ "Укрзалізниця". Відповідно до нового графіка руху поїздів, №63/64 «Оберіг», який курсує маршрутом Харків — Київ — Перемишль зупиняється в Полтаві, а далі прибуває до Перемишля о 16:59 наступного дня.

Пасажири можуть легко здійснювати пересадки на міжнародні рейси, що відправляються через годину після прибуття пасажирського складу з України.

Завдяки новому графіку руху поїздів в Полтаві, відкрилися прямі стиковки на Мюнхен, Відень та Прагу. EN 417 / EC 40417 відправляється з Перемишля о 17:54 і робить зупинки у ключових європейських містах: Відень о 05:25, Прага о 07:46, Зальцбург о 08:30 і Мюнхен о 10:24.

Крім того, пасажири мають можливість пересідати на рейс EC 430 до Берліна через Краків, Вроцлав та Познань, з прибуттям до столиці Німеччини о 06:12. Цей маршрут також пропонує вагони для поїздок до Щецина та Свиноуйсьця.

Повернення до нашого облцентру організоване через ті самі польські стиковки. Пасажирський склад із Мюнхена прибуває до Перемишля о 10:10, а з Берліна о 09:14, після чого пасажири можуть скористатися №63/64 Перемишль — Харків, що прямує через Київ і зупиняється в нашому облцентрі.

Така організація курсування забезпечує зручне сполучення між Україною та Європою, економить час на пересадки та робить поїздки набагато комфортнішими. Таким чином, нововведення значно розширюють можливості подорожей для українців.

