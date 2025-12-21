Новый график движения поездов в Полтаве открыл новые возможности для путешествий в европейские города, сообщает Politeka.

Об этом проинформировали в официальном Телеграмм-канале АО "Укрзализныця". Согласно новому графику движения поездов, №63/64 «Оберіг», курсирующему по маршруту Харьков — Киев — Перемышль останавливается в Полтаве, а затем прибывает в Перемышль в 16:59 на следующий день.

Пассажиры могут легко совершать пересадки на международные рейсы, которые отправляются через час после прибытия пассажирского состава из Украины.

Благодаря новому графику движения поездов в Полтаве открылись прямые стыковки на Мюнхен, Вену и Прагу. EN 417/EC 40417 отправляется из Перемышля в 17:54 и делает остановки в ключевых европейских городах: Вена в 05:25, Прага в 07:46, Зальцбург в 08:30 и Мюнхен в 10:24.

Кроме того, пассажиры могут пересаживаться на рейс EC 430 в Берлин через Краков, Вроцлав и Познань, с прибытием в столицу Германии в 06:12. Этот маршрут также предлагает вагоны для поездок в Щецин и Свиноуйск.

Возвращение в наш облцентр организовано через те же польские стыковки. Пассажирский состав из Мюнхена прибывает в Перемышль в 10:10, а из Берлина в 09:14, после чего пассажиры могут воспользоваться №63/64 Перемышль — Харьков, следующий через Киев и останавливающийся в нашем облцентре.

Такая организация курсирования обеспечивает удобное сообщение между Украиной и Европой, экономит время на пересадки и делает поездки гораздо более комфортными. Таким образом, новшества значительно расширяют возможности путешествий для украинцев.

