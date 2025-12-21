ДТЕК почав оголошувати додаткові графіки відключення світла в Одеській області на наступний тиждень – із 22 по 28 грудня 2025 року.

Мова в матеріалі піде саме про додаткові графіки відключення світла в Одеській області з 22 по 28 грудня на час проведення профілактичних робіт в електромережах, пише Politeka.

У понеділок, 22 грудня, графіки відключення світла в Одеській області зачеплять Окнянську селищну громаду. Там із 8:00 до 19:00 без електроенергії тимчасово залишаться мешканці низки сіл:

Володимирівка (вулиці Дачна, Шевченка, Сімнадцята, 17 район);

Антонівка (Перший район, вул. Мирна, Соборна, Центральна, Шкільна);

Нагірне (Молодіжна, Марин-Берг);

Будаївці (Довженка);

Демʼянівка (Одеська, Демʼянівка).

Також на наступному тижні додаткові графіки відключення світла в Одеській області діятимуть у межах Василівської сільської територіальної громади, повідомляє Politeka.

За даними ДТЕК, 22 числа з 9:00 до 17:00 та 23 з 8:00 до 17:00 знеструмлення відбудуться в селі Калчева по вулицях Касапська, Лісова, Миру, Молодіжна, Пушкіна, Садова, Бундєва Мінко, Спортивна, Степова, Центральна, Чкалова, Шкільна, провулку Бессарабський.

Крім того, 23.12 обмеження електропостачання з 8 до 17 години також діятимуть у с. Голиця для будинків по вул. Виноградна, Зелена, Річкова, Кара Маринська, Степова, Шкільна.

Про інші знеструмлення, заплановані в регіоні на період із 22 по 28 грудня ДТЕК оголосить пізніше, стежте за актуальними даними на сторінках компанії.

