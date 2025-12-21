ДТЭК начал объявлять дополнительные графики отключения света в Одесской области на следующую неделю – с 22 по 28 декабря 2025 года.

Речь в материале пойдет именно о дополнительных графиках отключения света в Одесской области с 22 по 28 декабря во время проведения профилактических работ в электросетях, пишет Politeka.

В понедельник, 22 декабря, графики отключения света в Одесской области коснутся Окнянской поселковой общины. Там с 8:00 до 19:00 без электроэнергии временно останутся жители ряда сел:

Владимировка (улицы Дачная, Шевченко, Семнадцатая, 17 район);

Антоновка (Первый район, ул. Мирная, Соборная, Центральная, Школьная);

Нагорное (Молодежная, Марин-Берг);

Будаевцы (Довженко);

Демьяновка (Одесская, Демьяновка).

Также на следующей неделе дополнительные графики отключения света в Одесской области будут действовать в пределах Васильевской сельской территориальной громады, сообщает Politeka.

По данным ДТЭК, 22 числа с 9:00 до 17:00 и 23 с 8:00 до 17:00 обесточения состоятся в селе Калчева по улицам Касапская, Лесная, Мира, Молодежная, Пушкина, Садовая, Бундева Минко, Спортивная, Степовая, Центральная, Чкалова, Школьная, переулку Бессарабский.

Кроме того, 23.12 ограничения электроснабжения с 8 до 17 часов также будут действовать в с. Голица для домов на ул. Виноградная, Зеленая, Речная, Кара Маринская, Степная, Школьная.

О других обесточениях, запланированных в регионе на период с 22 по 28 декабря, ДТЭК объявит позже, следите за актуальными данными на страницах компании.

