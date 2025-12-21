Графік відключення світла на тиждень з 22 по 28 грудня в Полтавській області дозволяє уникнути непередбачуваних перебоїв.

Графік відключення світла на тиждень з 22 по 28 грудня в Полтавській області оприлюднили, повідомляє Politeka.

Інформація про це з'явилася на сайтах Новосанжарської селищної територіальної громади та Чорнухинської територіальної громади.

Роботи проводитимуться в рамках технічного обслуговування та капітального ремонту мереж АТ «Полтаваобленерго».

22 грудня 2025 року (08:00–17:00)

Велике Болото: Заповідна 1, 1А, 6, 8, 8а, 9а, 12, 12а, 13, 14, 18, 19, 20, 26, 30, 34, 34а, 36.

Заповідна 1, 1А, 6, 8, 8а, 9а, 12, 12а, 13, 14, 18, 19, 20, 26, 30, 34, 34а, 36. Мала Перещепина: Базарний 4, 6, 8, 12; Велика 5, 7а, 13, 21; Дружби 3–77; Зелена 1, 2а, 3, 5а, 9, 13, 15а, 17, 18, 21, 25А, 27, 29; Квіткова 1–37; Клименка 13–19; Ламаний 5, 9; Ліва Каменна 19; Лісова 1, 3, 6, 7; Лугова 1–38; Молодіжна 15, 19, 20, 22, 26, 28; Незалежності 29–237; Новобудівницька 1–25; Озерна 16–118; Польова 54, 58; Садова 8–33; Сонячна 18–74; Тупий 2–13; Урожайна 4, 9, 26, 28; Шевченка 61–116; пров. Шевченка 61–110; Шевченки 60–118; Шкільна 9–32.

Базарний 4, 6, 8, 12; Велика 5, 7а, 13, 21; Дружби 3–77; Зелена 1, 2а, 3, 5а, 9, 13, 15а, 17, 18, 21, 25А, 27, 29; Квіткова 1–37; Клименка 13–19; Ламаний 5, 9; Ліва Каменна 19; Лісова 1, 3, 6, 7; Лугова 1–38; Молодіжна 15, 19, 20, 22, 26, 28; Незалежності 29–237; Новобудівницька 1–25; Озерна 16–118; Польова 54, 58; Садова 8–33; Сонячна 18–74; Тупий 2–13; Урожайна 4, 9, 26, 28; Шевченка 61–116; пров. Шевченка 61–110; Шевченки 60–118; Шкільна 9–32. Маньківка: Піщана 2–21.

Піщана 2–21. Пристанційне: Вокзальна 2–56; Залізничний 4, 4а; Затишна 1–24; Затишний 3, 5А, 12, 19; Зелена 2–25; Зелений 6–21; Короткий 1, 2, 7; Ламаний 1–13; Лісна 2–32; Лісова 3–29; Лугова 1–16; Миру 1–61; Озерна 2а; Озерний 1–4; Пісочна 3–10; Піщана 1–14; Привокзальна 1, 26а; Пристанційний 1–8а; Рибальський 1–7; Садова 1, 6, 7; Садовий 1–10; Тупий 1–5; Центральний 3, 9, 11; Шевченка 1–21; Шкільна 1–83.

Вокзальна 2–56; Залізничний 4, 4а; Затишна 1–24; Затишний 3, 5А, 12, 19; Зелена 2–25; Зелений 6–21; Короткий 1, 2, 7; Ламаний 1–13; Лісна 2–32; Лісова 3–29; Лугова 1–16; Миру 1–61; Озерна 2а; Озерний 1–4; Пісочна 3–10; Піщана 1–14; Привокзальна 1, 26а; Пристанційний 1–8а; Рибальський 1–7; Садова 1, 6, 7; Садовий 1–10; Тупий 1–5; Центральний 3, 9, 11; Шевченка 1–21; Шкільна 1–83. Старі Санжари: Береговий 2, 4, 5, 7; Заозерний 3, 4; Зоряний 1–12; Катерини Мешко 4–40; пров. Катерини Мешко 2–9; Кленовий 1–14; Майдан Ярмарковий 1–10А; Мирний 1, 2; Набережний 2–14; Озерний 2–12; Приворсклянська 3–24; Приворсклянський 1; Старосанжарська 96–159; Якова Стеньки 2–14.

Інші населені пункти, де можливі знеструмлення: Зачепилівка, Калашники, Клименки, Малі Козуби, Мачухи, Михайлики, Писаренки, Підлепичі, Сердюки, Снопове, Судіївка, Твердохліби.

Причина тимчасових перебоїв — капітальний ремонт та обслуговування мереж, передбачені річною програмою.

23 грудня 2025 року (08:30–15:00)

Сухоносівка: Горянська 48–57.

Горянська 48–57. Курінька, Мокіївка, Нетратівка, Скибинці: планове технічне обслуговування мереж.

Місцеві жителі повинні враховувати планові відключення під час планування побутових і робочих справ. Графік відключення світла на тиждень з 22 по 28 грудня в Полтавській області дозволяє уникнути непередбачуваних перебоїв та гарантує безпечне проведення ремонтних заходів.

Деталі можна уточнити на офіційних ресурсах АТ «Полтаваобленерго» або за гарячою лінією компанії.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві: українцям доступні безкоштовні послуги.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Полтавській області: на які виплати можна розраховувати у грудні 2025.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Полтавській області: яких цінників чекати напередодні свят.