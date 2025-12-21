Графік відключення світла на тиждень з 22 по 28 грудня в Полтавській області оприлюднили, повідомляє Politeka.
Інформація про це з'явилася на сайтах Новосанжарської селищної територіальної громади та Чорнухинської територіальної громади.
Роботи проводитимуться в рамках технічного обслуговування та капітального ремонту мереж АТ «Полтаваобленерго».
22 грудня 2025 року (08:00–17:00)
- Велике Болото: Заповідна 1, 1А, 6, 8, 8а, 9а, 12, 12а, 13, 14, 18, 19, 20, 26, 30, 34, 34а, 36.
- Мала Перещепина: Базарний 4, 6, 8, 12; Велика 5, 7а, 13, 21; Дружби 3–77; Зелена 1, 2а, 3, 5а, 9, 13, 15а, 17, 18, 21, 25А, 27, 29; Квіткова 1–37; Клименка 13–19; Ламаний 5, 9; Ліва Каменна 19; Лісова 1, 3, 6, 7; Лугова 1–38; Молодіжна 15, 19, 20, 22, 26, 28; Незалежності 29–237; Новобудівницька 1–25; Озерна 16–118; Польова 54, 58; Садова 8–33; Сонячна 18–74; Тупий 2–13; Урожайна 4, 9, 26, 28; Шевченка 61–116; пров. Шевченка 61–110; Шевченки 60–118; Шкільна 9–32.
- Маньківка: Піщана 2–21.
- Пристанційне: Вокзальна 2–56; Залізничний 4, 4а; Затишна 1–24; Затишний 3, 5А, 12, 19; Зелена 2–25; Зелений 6–21; Короткий 1, 2, 7; Ламаний 1–13; Лісна 2–32; Лісова 3–29; Лугова 1–16; Миру 1–61; Озерна 2а; Озерний 1–4; Пісочна 3–10; Піщана 1–14; Привокзальна 1, 26а; Пристанційний 1–8а; Рибальський 1–7; Садова 1, 6, 7; Садовий 1–10; Тупий 1–5; Центральний 3, 9, 11; Шевченка 1–21; Шкільна 1–83.
- Старі Санжари: Береговий 2, 4, 5, 7; Заозерний 3, 4; Зоряний 1–12; Катерини Мешко 4–40; пров. Катерини Мешко 2–9; Кленовий 1–14; Майдан Ярмарковий 1–10А; Мирний 1, 2; Набережний 2–14; Озерний 2–12; Приворсклянська 3–24; Приворсклянський 1; Старосанжарська 96–159; Якова Стеньки 2–14.
Інші населені пункти, де можливі знеструмлення: Зачепилівка, Калашники, Клименки, Малі Козуби, Мачухи, Михайлики, Писаренки, Підлепичі, Сердюки, Снопове, Судіївка, Твердохліби.
Причина тимчасових перебоїв — капітальний ремонт та обслуговування мереж, передбачені річною програмою.
23 грудня 2025 року (08:30–15:00)
- Сухоносівка: Горянська 48–57.
- Курінька, Мокіївка, Нетратівка, Скибинці: планове технічне обслуговування мереж.
Місцеві жителі повинні враховувати планові відключення під час планування побутових і робочих справ. Графік відключення світла на тиждень з 22 по 28 грудня в Полтавській області дозволяє уникнути непередбачуваних перебоїв та гарантує безпечне проведення ремонтних заходів.
Деталі можна уточнити на офіційних ресурсах АТ «Полтаваобленерго» або за гарячою лінією компанії.
