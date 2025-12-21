График отключения света в неделю с 22 по 28 декабря в Полтавской области позволяет избежать непредвиденных перебоев.

График отключения света на неделю с 22 по 28 декабря в Полтавской области был обнародован, сообщает Politeka.

Информация об этом появилась на сайтах Новосанжарского поселкового территориального общества и Чернухинского территориального общества .

Работы будут проводиться в рамках технического обслуживания и капитального ремонта сетей ОАО «Полтаваоблэнерго».

22 декабря 2025 года (08:00–17:00)

Большое Болото: Заповедная 1, 1А, 6, 8, 8а, 9а, 12, 12а, 13, 14, 18, 19, 20, 26, 30, 34, 34а, 36.

Заповедная 1, 1А, 6, 8, 8а, 9а, 12, 12а, 13, 14, 18, 19, 20, 26, 30, 34, 34а, 36. Малая Перещепина: Базарный 4, 6, 8, 12; Большая 5, 7а, 13, 21; Дружбы 3-77; Зеленая 1, 2а, 3, 5а, 9, 13, 15а, 17, 18, 21, 25А, 27, 29; Цветочная 1–37; Клименко 13–19; Ломаный 5, 9; Лива Каменная 19; Лесная 1, 3, 6, 7; Луговая 1–38; Молодежная 15, 19, 20, 22, 26, 28; Независимости 29-237; Новостроительная 1-25; Озерная 16-118; Полевая 54, 58; Садовая 8–33; Солнечная 18-74; Тупой 2–13; Урожайная 4, 9, 26, 28; Шевченко 61-116; пров. Шевченко 61-110; Шевченко 60-118; Школьно 9-32.

Песчаная 2-21. Пристанционное: Вокзальная 2-56; Железнодорожный 4, 4а; Уютная 1–24; Уютный 3, 5А, 12, 19; Зеленая 2–25; Зеленый 6–21; Короткое 1, 2, 7; Ломаный 1–13; Лесно 2–32; Лесная 3–29; Луговая 1–16; Мира 1–61; Озерная 2а; Озерный 1-4; Песочная 3–10; Песчаная 1–14; Привокзальная 1, 26а; Пристанционный 1-8а; Рыболовный 1–7; Садовая 1, 6, 7; Садовый 1–10; Тупой 1–5; Центральный 3, 9, 11; Шевченко 1-21; Школьно 1-83.

Другие населенные пункты, где возможны обесточивание: Зачепиловка, Калашники, Клименко, Малые Козубы, Мачехи, Михайлики, Писаренко, Подлепичи, Сердюки, Снопово, Судьевка, Твердохлебы.

Причина временных перебоев – капитальный ремонт и обслуживание сетей, предусмотренные годовой программой.

23 декабря 2025 (08:30–15:00)

Сухоносовка: Горянская 48-57.

Горянская 48-57. Куренька, Мокеевка, Нетратовка, Скибинцы: плановое техническое обслуживание сетей.

Местные жители должны учитывать плановые отключения при планировании бытовых и рабочих дел. График отключения света в неделю с 22 по 28 декабря в Полтавской области позволяет избежать непредвиденных перебоев и гарантирует безопасное проведение ремонтных мероприятий.

Подробности можно уточнить на официальных ресурсах АО «Полтаваоблэнерго» или по горячей линии компании.

