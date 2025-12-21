График отключения света на неделю с 22 по 28 декабря в Полтавской области был обнародован, сообщает Politeka.
Информация об этом появилась на сайтах Новосанжарского поселкового территориального общества и Чернухинского территориального общества .
Работы будут проводиться в рамках технического обслуживания и капитального ремонта сетей ОАО «Полтаваоблэнерго».
22 декабря 2025 года (08:00–17:00)
- Большое Болото: Заповедная 1, 1А, 6, 8, 8а, 9а, 12, 12а, 13, 14, 18, 19, 20, 26, 30, 34, 34а, 36.
- Малая Перещепина: Базарный 4, 6, 8, 12; Большая 5, 7а, 13, 21; Дружбы 3-77; Зеленая 1, 2а, 3, 5а, 9, 13, 15а, 17, 18, 21, 25А, 27, 29; Цветочная 1–37; Клименко 13–19; Ломаный 5, 9; Лива Каменная 19; Лесная 1, 3, 6, 7; Луговая 1–38; Молодежная 15, 19, 20, 22, 26, 28; Независимости 29-237; Новостроительная 1-25; Озерная 16-118; Полевая 54, 58; Садовая 8–33; Солнечная 18-74; Тупой 2–13; Урожайная 4, 9, 26, 28; Шевченко 61-116; пров. Шевченко 61-110; Шевченко 60-118; Школьно 9-32.
- Маньковка: Песчаная 2-21.
- Пристанционное: Вокзальная 2-56; Железнодорожный 4, 4а; Уютная 1–24; Уютный 3, 5А, 12, 19; Зеленая 2–25; Зеленый 6–21; Короткое 1, 2, 7; Ломаный 1–13; Лесно 2–32; Лесная 3–29; Луговая 1–16; Мира 1–61; Озерная 2а; Озерный 1-4; Песочная 3–10; Песчаная 1–14; Привокзальная 1, 26а; Пристанционный 1-8а; Рыболовный 1–7; Садовая 1, 6, 7; Садовый 1–10; Тупой 1–5; Центральный 3, 9, 11; Шевченко 1-21; Школьно 1-83.
- Старые Санжары: Береговой 2, 4, 5, 7; Заозерный 3, 4; Звездный 1-12; Екатерины Мешко 4-40; пров. Екатерины Мешко 2-9; Кленовый 1-14; Площадь Ярмарочный 1-10А; Мирный 1, 2; Набережный 2-14; Озерный 2-12; Приворсклянская 3-24; Приворсклянский 1; Старосанжарская 96-159; Иакова Стеньки 2–14.
Другие населенные пункты, где возможны обесточивание: Зачепиловка, Калашники, Клименко, Малые Козубы, Мачехи, Михайлики, Писаренко, Подлепичи, Сердюки, Снопово, Судьевка, Твердохлебы.
Причина временных перебоев – капитальный ремонт и обслуживание сетей, предусмотренные годовой программой.
23 декабря 2025 (08:30–15:00)
- Сухоносовка: Горянская 48-57.
- Куренька, Мокеевка, Нетратовка, Скибинцы: плановое техническое обслуживание сетей.
Местные жители должны учитывать плановые отключения при планировании бытовых и рабочих дел. График отключения света в неделю с 22 по 28 декабря в Полтавской области позволяет избежать непредвиденных перебоев и гарантирует безопасное проведение ремонтных мероприятий.
Подробности можно уточнить на официальных ресурсах АО «Полтаваоблэнерго» или по горячей линии компании.
