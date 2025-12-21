Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах забезпечує підтримку, безпеку та впевненість у складний період.

У Сумах розпочався проєкт, що передбачає гуманітарну допомогу для ВПО, повідомляє Politeka.

Інформація про ініціативу опублікована на офіційній сторінці Департаменту соціального захисту міста у Facebook.

Програма орієнтована на внутрішньо переміщених осіб, які втратили житло через бойові дії, а також на літніх людей та маломобільних громадян.

Мета проєкту — забезпечити безпечні умови проживання для найбільш вразливих категорій населення. В рамках ініціативи надають компенсації за пошкоджене житло, фінансову підтримку для оренди та організацію тимчасових помешкань.

Місцева влада облаштовує модульні містечка з базовими зручностями, а соціальні працівники супроводжують літніх людей та осіб з інвалідністю під час оформлення документів.

Щоб скористатися програмою, потрібно подати паспорт, ідентифікаційний код та довідку ВПО. Заяви подаються на всіх членів домогосподарства за адресою: вул. Харківська, 35, робоче місце №15. Працівники соцзахисту допомагають оформити документи та пояснюють порядок отримання підтримки.

Проєкт охоплює не лише фінансову допомогу, а й комплексні послуги для сімей, що постраждали від війни. Це дозволяє швидко компенсувати витрати на оренду та підготувати житло до комфортного проживання.

Додатково програма допомагає літнім людям організувати побут і отримати ресурси для стабільності, завдяки чому гуманітарна допомога для ВПО у Сумах забезпечує підтримку, безпеку та впевненість у складний період.

Організатори наголошують, що програма працюватиме стабільно протягом усього зимового періоду, охоплюючи все більше сімей, які потребують підтримки.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Сумській області: які дві речі роблять ситуацію складнішою.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Сумській області: частині українців надаватимуть виплати на житло.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах: куди подавати документи.