Гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумах обеспечивает поддержку, безопасность и уверенность в сложный период.

В Сумах начался проект, предусматривающий гуманитарную помощь для ВПЛ, сообщает Politeka.

Информация об инициативе опубликована на официальной странице Департамента социальной защиты города в Facebook.

Программа ориентирована на внутренне перемещенных лиц, потерявших жилье из-за боевых действий, а также на пожилых и маломобильных граждан.

Цель проекта – обеспечить безопасные условия проживания для наиболее уязвимых категорий населения. В рамках инициативы предоставляют компенсации за поврежденное жилье, финансовую поддержку для аренды и организацию временных помещений.

Местные власти обустраивают модульные городки с базовыми удобствами, а социальные работники сопровождают пожилых людей и лиц с инвалидностью при оформлении документов.

Для использования программы необходимо предоставить паспорт, идентификационный код и справку ВПЛ. Заявления подаются всем членам домохозяйства по адресу: ул. Харьковская, 35, рабочее место №15. Сотрудники соцзащиты помогают оформить документы и объясняют порядок получения поддержки.

Проект охватывает не только финансовую помощь, но и комплексные услуги для пострадавших от войны семей. Это позволяет быстро компенсировать расходы по аренде и подготовить жилье к комфортному проживанию.

Дополнительно программа помогает пожилым людям организовать быт и получить ресурсы для стабильности, благодаря чему гуманитарная помощь ВПО в Сумах обеспечивает поддержку, безопасность и уверенность в сложный период.

Организаторы отмечают, что программа будет работать стабильно в течение всего зимнего периода, охватывая все больше семей, нуждающихся в поддержке.

