Грошова допомога для ВПО в Кіровоградській області може надійти не всім переселенцям вчасно, навіть якщо людина має право на соцпідтримку.

У Пенсійному фонді пояснюють, що затримки грошової допомоги для ВПО у Кіровоградській області з автоматичними рішеннями системи, повідомляє Politeka.

У випадках, коли грошова допомога для ВПО в Кіровоградській області раптово не зараховується на рахунок, переселенцям радять не чекати кілька місяців поспіль у надії, що кошти надійдуть самі.

Йдеться про щомісячну підтримку на проживання, яку держава виплачує внутрішньо переміщеним особам через органи Пенсійного фонду України.

Розмір соцдопомоги становить 3 000 грн для дітей та осіб з інвалідністю і 2 000 грн для інших категорій отримувачів.

Грошова допомога для ВПО в Кіровоградській області призначається строком на шість місяців з місяця подання заяви незалежно від конкретної дати звернення.

Після завершення цього періоду виплати можуть бути продовжені автоматично, однак така пролонгація відбувається не у всіх випадках. Саме на цьому етапі багато українців і стикаються з проблемами, коли кошти перестають надходити без будь яких попереджень.

Автоматичне продовження зазвичай гарантоване пенсіонерам з невеликою пенсією, особам з інвалідністю першої або другої групи, дітям з інвалідністю та з тяжкими захворюваннями, а також сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, разом з опікунами та прийомними батьками.

Для інших категорій рішення ухвалюється індивідуально. Тож якщо остання виплата надійшла, наприклад, у листопаді, вже в цьому місяці варто звернутися до Пенсійного фонду. У разі зволікання можна втратити не лише виплату за грудень, а й кошти за наступні місяці.

