Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области может поступить не всем переселенцам вовремя, даже если человек имеет право на соцподдержку.

В Пенсионном фонде объясняют, что задержки денежной помощи для ВПЛ в Кировоградской области с автоматическими решениями системы, сообщает Politeka.

В случаях, когда денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области внезапно не засчитывается на счет, переселенцам советуют не ждать несколько месяцев подряд в надежде, что поступят средства сами.

Речь идет о ежемесячной поддержке проживания, которую государство выплачивает внутренне перемещенным лицам через органы Пенсионного фонда Украины.

Размер соцпомощи составляет 3000 грн для детей и лиц с инвалидностью и 2000 грн для других категорий получателей.

Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области назначается сроком на шесть месяцев с месяца подачи заявления независимо от конкретной даты обращения.

После завершения этого периода выплаты могут быть продлены автоматически, однако такая пролонгация происходит не во всех случаях. Именно на этом этапе многие украинцы и сталкиваются с проблемами, когда средства перестают поступать без каких-либо предупреждений.

Автоматическое продление обычно гарантировано пенсионерам с небольшой пенсией, лицам с инвалидностью первой или второй группы, детям с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями, а также сиротам и детям, лишенным родительской опеки, вместе с опекунами и приемными родителями.

Для других категорий решение принимается индивидуально. Так что если последняя выплата поступила, например, в ноябре, уже в этом месяце следует обратиться в Пенсионный фонд. В случае промедления можно потерять не только выплату за декабрь, но и средства за следующие месяцы.

