Отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові можна лише після попередньої реєстрації.

У Харкові продовжується соціальна ініціатива на підтримку донорів, у її межах ВПО та пенсіонери, які здають кров, можуть отримати безкоштовні продуктові набори, пише Politeka.net.

Про це інформує благодійний фонд «Кінза Харків», який і реалізує проєкт.

Щоп’ятниці всі охочі донори мають можливість отримати продуктові пакунки від фонду. Акція покликана не лише надати матеріальну допомогу, а й висловити подяку людям, які своєю участю допомагають рятувати життя.

Організатори підкреслюють, що продуктові набори є символом вдячності за важливу місію донорів. Саме завдяки їхній небайдужості пацієнти в критичних ситуаціях отримують шанс на одужання та життя.

Отримати безкоштовні продукти у Харкові українці, що належать до різних категорій включно з ВПО та пенсіонерами можуть лише після попередньої реєстрації.

Для цього необхідно заповнити онлайн-форму, розміщену за спеціальним посиланням. Після обробки заявок представники фонду зв’яжуться з кожним учасником та узгодять час видачі пакунків. Після опрацювання заявок представники фонду зв’яжуться з кожним учасником, щойно з’явиться можливість передати продуктові набори.

Щоб отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові, потрібно мати при собі оригінал або копію довідки про здачу крові, паспорт громадянина України та ідентифікаційний код (РНОКПП). Продукти видають особисто донору, який підтвердив участь у програмі.

Зазначається, що до ініціативи можуть долучитися громадяни України, яким за станом здоров’я не заборонено бути донорами крові.

