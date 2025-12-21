Получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове можно только после предварительной регистрации.

В Харькове продолжается социальная инициатива в поддержку доноров, в ее рамках ВПЛ и сдающие кровь пенсионеры могут получить бесплатные продуктовые наборы, пишет Politeka.net.

Об этом сообщает благотворительный фонд «Кинза Харьков», который и реализует проект.

Каждую пятницу все желающие доноры имеют возможность получить продуктовые свертки от фонда. Акция призвана не только оказать материальную помощь, но и выразить благодарность людям, которые своим участием помогают спасать жизнь.

Организаторы подчеркивают, что продуктовые наборы являются символом признательности за важную миссию волонтеров. Именно благодаря их неравнодушию пациенты в критических ситуациях получают шанс выздоровления и жизни.

Получить бесплатные продукты в Харькове украинцы, принадлежащие к разным категориям, включая ВПЛ и пенсионеров, могут только после предварительной регистрации.

Для этого необходимо заполнить онлайн-форму, размещенную по специальной ссылке. После обработки заявок представители фонда свяжутся с каждым участником и согласуют время выдачи свертков. После обработки заявок представители фонда свяжутся с каждым участником, как только появится возможность передать продуктовые наборы.

Чтобы получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове, нужно иметь при себе оригинал или копию справки о сдаче крови, паспорт гражданина Украины и идентификационный код (РНОКПП). Продукты выдают лично донору, подтвердившему участие в программе.

Отмечается, что к инициативе могут принять участие граждане Украины, которым по состоянию здоровья не запрещено быть донорами крови.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: кто может обратиться за выплатами, перечень категорий.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Харькове: на каких вакансиях предлагают от 30 тысяч в месяц.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Харьковской области: каких товаров не хватает на рынке.