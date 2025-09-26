Дефіцит овочів в Вінницькій області залишається серйозною загрозою для стабільності ринку та забезпечення населення якісними продуктами.

Дефіцит овочів в Вінницькій області стає предметом занепокоєння після перегляду оцінок Українського клубу аграрного бізнесу щодо врожаю овочів, фруктів і ягід, повідомляє Politeka.

Згідно з даними УКАБ, у деяких сегментах урожай виглядає краще, ніж минулого року, коли обмежена кількість продукції призвела до різкого підвищення цін.

Не всі експерти поділяють оптимізм організації. Деякі виробники зазначають, що позитивні прогнози можуть слугувати радше для «косметичного» покращення державних економічних показників. Зокрема, фермери, які займаються насіннєвою картоплею, попереджають про можливе зниження врожайності на 25–30% через весняні заморозки та коливання погоди у липні. Це створює загрозу дефіциту овочів в Вінницькій області та може позначитися на постачанні інших регіонів.

Щодо традиційних овочів, ситуація наразі більш обнадійлива. За словами координатора проєкту EastFruit Weekly Ukraine Олександра Хорева, урожай «борщового набору» — картоплі, капусти, буряка, моркви та цибулі — цього сезону є прийнятним. Збільшення пропозиції вже вплинуло на ринок: ціни на ці продукти почали знижуватися, а в деяких випадках опустилися навіть нижче рівня минулого року.

Складніші тенденції спостерігаються у сегменті фруктів. Фермер Сергій Леонов повідомляє, що заморозки завдали втрат близько 10% обліпихи, а загальний врожай ягід може скоротитися на третину у порівнянні з минулим роком. Затримка дозрівання ожини спричинила пізній старт збору, а українські персики наразі на 90% представлені імпортними, за даними компанії Green Technology. Проблеми також торкнулися суниці, малини та лохини, частина з яких демонструє знижену якість.

Особливу увагу привертає ситуація з яблуками. Торішніх запасів вистачило лише до Нового року через обмежені сховища, що спричинило необхідність імпорту та різке підвищення цін. Таким чином, дефіцит овочів в Вінницькій області залишається серйозною загрозою для стабільності ринку та забезпечення населення якісними продуктами.

Джерело: Громадське.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право