Дефіцит продуктів у Вінницькій області у сезоні 2025/26 стає дедалі відчутнішим через скорочення врожайності, повідомляє Politeka.

У торговельних мережах регіону вже спостерігається зменшення кількості свіжих овочів та фруктів. Експерти зазначають, що така ситуація може зберігатися кілька місяців поспіль.

Сільськогосподарський рік виявився непростим: тривалі морози, різкі зміни клімату та інші несприятливі фактори знизили показники збору більшості культур. Це створило загрозу для постачання продукції до Вінницької області й сусідніх регіонів. Весняні й літні погодні аномалії призвели до збитків фермерів замість очікуваного прибутку. Традиційного сезонного здешевлення не відбулося, ресурси обмежені, тому запаси на зиму можуть виявитися нижчими за звичайний рівень.

У результаті формується підвищення цін на свіжі овочі. Економіст Едуард Каражия наголошує, що імпортні постачання здатні частково врівноважити ринок. Якщо закордонна продукція не надходитиме, внутрішня стане дорожчою через слабку конкуренцію. Додаткові обсяги з-за кордону допомагають пом’якшити дефіцит та зменшити тиск на місцевих виробників.

Попри це, хліб і крупи залишаються доступними. Виробництво зернових перевищує внутрішні потреби, що гарантує продовольчу стабільність. Водночас експортна структура створює труднощі: основна частина прибутків концентрується у трейдерів та логістичних компаній, тоді як фермери отримують лише невелику частку доходів. Це погіршує економічні умови для виробників.

Отже, дефіцит продуктів у Вінницькій області зумовлений несприятливими погодними чинниками та скороченням врожайності, що спричиняє подорожчання й залежність від імпортних поставок. Контроль над ринком стає ключовим для зниження наслідків браку.

