Дефицит продуктов в Винницкой области в сезоне 2025/26 становится все более ощутимым из-за сокращения урожайности, сообщает Politeka.

В торговых сетях региона уже наблюдается уменьшение количества новых овощей и фруктов. Эксперты отмечают, что такая ситуация может сохраняться несколько месяцев.

Сельскохозяйственный год оказался непростым: продолжительные морозы, резкие изменения климата и другие неблагоприятные факторы снизили показатели сбора большинства культур. Это создало угрозу для поставок продукции в Винницкую область и соседние регионы. Весенние и летние погодные аномалии привели к убыткам фермеров вместо ожидаемой прибыли. Традиционного сезонного удешевления не произошло, ресурсы ограничены, поэтому запасы на зиму могут оказаться ниже обычного уровня.

В результате формируется повышение цен на свежие овощи. Экономист Эдуард Каражия отмечает, что импортные поставки способны частично уравновесить рынок. Если зарубежная продукция не будет поступать, внутренняя станет дороже из-за слабой конкуренции. Дополнительные объемы из-за границы помогают смягчить дефицит и снизить давление на местных производителей.

Тем не менее, хлеб и крупы остаются доступными. Производство зерновых превышает внутренние потребности, что гарантирует продовольственную стабильность. В то же время, экспортная структура создает трудности: основная часть доходов концентрируется у трейдеров и логистических компаний, тогда как фермеры получают лишь небольшую долю доходов. Это усугубляет экономические условия для производителей.

Следовательно, дефицит продуктов в Винницкой области обусловлен неблагоприятными погодными факторами и сокращением урожайности, что приводит к удорожанию и зависимости от импортных поставок. Контроль на рынке становится ключевым для снижения последствий брака.

