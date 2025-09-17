Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області стало новим ударом по гаманцях містцевих жителів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області торкнулося мешканців кількох міст, змушуючи багато сімей переглядати свої витрати, повідомляє Politeka.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області торкнулося жителів Козятина та Калинівки, де останні зміни призвели до значного зростання витрат на воду та вивіз сміття.

У Козятині нова вартість на управління твердими побутовими відходами набрала чинності з 1 серпня 2025 року. Для мешканців багатоповерхових будинків плата за послугу тепер становить 37 гривень 62 копійки з однієї особи на місяць.

Приватний сектор трохи виграв у цьому плані і платить 35.10 з особи. Попередня плата у 25.60 гривень була встановлена ще у 2023 році, тож зростання склало майже 46%. Загалом за шість років вартість вивезення сміття у Козятині підскочила на 130%.

Як пояснив начальник управління ЖКГ Іван Вовкодав, розцінки формувалися під час конкурсу на визначення виконавця і після цього були затверджені виконкомом.

Таке рішення дозволяє підтримувати роботу підприємства на стабільному рівні та забезпечує регулярний вивіз сміття без простоїв.

Окрім цього, підвищення тарифів на комунальні послуги в Вінницькій області зачепило Калинівку. З липня 2025 року вартість водопостачання та водовідведення тут зросла майже на 40%. Для мешканців населення ціна на воду становить 42 грн, водовідведення - 25.20. Бюджетні установи платитимуть понад 160 грн за куб.

Причиною такого росту називають подорожчання електроенергії, пального та зростання витрат на оплату праці, а також необхідність уникнути накопичення боргів та забезпечити безперебійну роботу підприємства.

Джерело

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право