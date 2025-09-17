Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области стало новым ударом по кошелькам местных жителей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области коснулось жителей нескольких городов, заставляя многие семьи пересматривать свои расходы, сообщает Politeka.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области коснулось жителей Казатина и Калиновки, где последние изменения привели к значительному росту расходов на воду и вывозу мусора.

В Казатине новая стоимость управления твердыми бытовыми отходами вступила в силу с 1 августа 2025 года. Для жильцов многоэтажных домов плата за услугу теперь составляет 37 гривен 62 копейки с одного человека в месяц.

Частный сектор немного выиграл в этом плане и платит 35.10 с человека. Предварительная плата в 25.60 гривен была установлена ​​еще в 2023 году, поэтому рост составил почти 46%. В общей сложности за шесть лет стоимость вывоза мусора в Казатине подскочила на 130%.

Как пояснил начальник управления ЖКХ Иван Вовкодав, расценки формировались во время конкурса на определение исполнителя и после этого были утверждены исполкомом.

Такое решение позволяет поддерживать работу предприятия на стабильном уровне и обеспечивает регулярный вывоз мусора без простоев.

Кроме этого, повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области задело Калиновку. С июля 2025 г. стоимость водоснабжения и водоотведения здесь выросла почти на 40%. Для жителей населения цена на воду составляет 42 грн, водоотвод – 25.20. Бюджетные учреждения будут платить более 160 грн. за куб.

Причиной такого роста называют удорожание электроэнергии, горючего и рост затрат на оплату труда, а также необходимость избежать накопления долгов и обеспечить бесперебойную работу предприятия.

Источник

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право