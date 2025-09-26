Дефицит овощей в Винницкой области становится предметом беспокойства после пересмотра оценок Украинского клуба аграрного бизнеса по урожаю овощей, фруктов и ягод, сообщает Politeka.

Согласно данным УКАБ, в некоторых сегментах урожай выглядит лучше, чем в прошлом году, когда ограниченное количество продукции привело к резкому повышению цен.

Не все эксперты разделяют оптимизм организации. Некоторые производители отмечают, что положительные прогнозы могут служить скорее для «косметического» улучшения государственных экономических показателей. В частности, фермеры, которые занимаются семенным картофелем, предупреждают о возможном снижении урожайности на 25–30% из-за весенних заморозков и колебаний погоды в июле. Это создает угрозу дефицита овощей в Винницкой области и может отразиться на поставках других регионов.

Что касается традиционных овощей, ситуация сейчас более обнадеживающая. По словам координатора проекта EastFruit Weekly Ukraine Александра Хорева, урожай «борщового набора» — картофеля, капусты, свеклы, моркови и лука — в этом сезоне приемлем. Увеличение предложения уже повлияло на рынок: цены на эти продукты начали снижаться, а в некоторых случаях опустились даже ниже уровня в прошлом году.

Более сложные тенденции наблюдаются в сегменте фруктов. Фермер Сергей Леонов сообщает, что заморозки нанесли потери около 10% облепихи, а общий урожай ягод может сократиться на треть по сравнению с прошлым годом. Задержка созревания ежевики повлекла за собой поздний старт сбора, а украинские персики на 90% представлены импортными, по данным компании Green Technology. Проблемы также коснулись земляники, малины и голубики, часть из которых демонстрирует пониженное качество.

Особое внимание привлекает ситуация с яблоками. прошлогодних запасов хватило только до Нового года из-за ограниченных хранилищ, что повлекло за собой необходимость импорта и резкое повышение цен. Таким образом, дефицит овощей в Винницкой области остается серьезной угрозой стабильности рынка и обеспечения населения качественными продуктами.

Источник: Громадське.

