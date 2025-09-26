Нова система оплати проїзду у Вінниці має забезпечити зручність та сучасний рівень розрахунку, одночасно зберігаючи доступність для всіх категорій містян.

У Вінниці впроваджують нову систему оплати проїзду, яка дозволяє пасажирам розраховуватися банківською карткою в міських маршрутках, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають у КП «Вінницький інформаційний центр». Наразі тестування відбувається лише на одному «Спринтері» маршруту №1 «Площа Перемоги — Педучилище». За словами прессекретарки Вероніки Савчук, експеримент триває вже другий тиждень і невдовзі буде завершений, після чого оцінять його ефективність з технічного боку.

Якщо випробування пройде успішно, до кінця 2025 року новими терміналами обладнають усі маршрутки на базі Mercedes-Benz «Спринтер», яких у місті 150 одиниць. Решта 70 маршруток «Богдан» потребують іншого технічного рішення, яке ще розробляють фахівці, і його впровадження можливе до кінця 2026 року.

Сьогодні у транспорті встановлені посттермінали, що дозволяють розраховуватися лише карткою вінничанина в режимі «офлайн», коли списання коштів відбувається протягом декількох днів. Нові термінали працюватимуть «онлайн», тож гроші з картки списуватимуться одразу, як у метрополітені.

Кількість терміналів у маршрутках збільшуватимуть поступово, адже закупівля обладнання для всього транспорту одразу є фінансово складною. Один термінал коштує 25 тисяч гривень, тому повне оснащення «Спринтерів» обійдеться місту приблизно у 3,75 мільйона гривень.

Вероніка Савчук також наголосила, що навіть після повного впровадження нових терміналів у пасажирів залишатиметься можливість сплачувати за проїзд готівкою або іншими наявними способами. Нова система оплати проїзду у Вінниці має забезпечити зручність та сучасний рівень розрахунку, одночасно зберігаючи доступність для всіх категорій містян.

