Місцевим мешканцям варто враховувати новий графік руху транспорту у Вінниці, адже це може вплинути на плани.

Новий графік руху транспорту у Вінниці актуальний для окремих мешканців міста, повідомляє Politeka.

Як проінформували у Департаменті транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради в Фейсбук, новий графік руху у Вінниці стосується автобуса №24.

Зміни торкнуться ранкових годин, коли пасажиропотік найбільший, і ці нововведення покликані зробити поїздки комфортнішими.

Новий графік руху транспорту у Вінниці передбачає коригування саме для маршруту №24 «Бучми (ліс) - Вишенька». Як йдеться у повідомленні, в години пік автобуси курсуватимуть частіше.

Частина з них прямуватиме не лише до кінцевої зупинки на Вишеньці, а й до «Музей М. М. Коцюбинського» на вулиці Нансена. Такий підхід дозволяє зменшити навантаження на маршрутки і розподілити потік пасажирів.

У міськраді пояснили, що завдяки таким змінам людям буде легше дістатися ключових вузлів і пересідати на трамваї, тролейбуси чи інші автобуси. Це поки тестовий режим. Після його апробації спеціалісти планують проаналізувати, наскільки зручним він став для пасажирів, і врахувати всі відгуки.

Лише після цього буде прийнято рішення про постійність оновленого маршруту. Для мешканців нагадують і про діючу систему пересадок.

Якщо скористатися Муніципальною карткою вінничанина, то протягом тридцяти хвилин можна безкоштовно пересісти з одного виду - на інший. Це дозволяє значно економити та не витрачати додаткових коштів.

Окрім цього, нагадаємо, що раніше в облцентрі вже оптимізували рейси на кількох напрямках. Зокрема, це №19 «Вінницькі Хутори - Вишенька», №21 «Педагогічний коледж - Барське шосе» та №22 «Мікрорайон Академічний - Залізничний вокзал».

