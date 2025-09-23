Местным жителям следует учитывать новый график движения транспорта в Виннице, ведь это может повлиять на планы.

Новый график движения транспорта в Виннице актуален для отдельных жителей города, сообщает Politeka.

Как проинформировали в Департаменте транспорта и городской мобильности Винницкого городского совета в Фейсбуке, новый график движения в Виннице касается автобуса №24.

Изменения коснутся утренних часов, когда пассажиропоток самый большой, и эти нововведения призваны сделать поездки более комфортными.

Новый график движения транспорта в Виннице предусматривает корректировку именно для маршрута №24 «Бучмы (лес) – Вишенка». Как говорится в сообщении, в часы пик автобусы будут курсировать чаще.

Часть из них будет направляться не только к конечной остановке на Вишенке, но и в «Музеи М. М. Коцюбинского» на улице Нансена. Такой подход позволяет снизить нагрузку на маршрутки и распределить поток пассажиров.

В горсовете объяснили, что благодаря таким изменениям людям будет легче добраться до ключевых узлов и пересаживаться на трамваи, троллейбусы или другие автобусы. Это пока тестовый режим. После его апробации специалисты планируют проанализировать, насколько удобным он стал для пассажиров и учесть все отзывы.

Только после этого будет принято решение о постоянном обновленном маршруте. Для жителей напоминают и о действующей системе пересадок.

Если воспользоваться Муниципальной картой винничанина, то в течение тридцати минут можно бесплатно пересесть с одного вида – на другой. Это позволяет значительно экономить и не тратить дополнительные средства.

Кроме того, напомним, что ранее в облцентре уже оптимизировали рейсы по нескольким направлениям. В частности, это №19 «Винницкие Хутора – Вишенка», №21 «Педагогический колледж – Барское шоссе» и №22 «Микрорайон Академический – Железнодорожный вокзал».

