Розроблено детальні графіки відключення світла на 25 грудня в Сумах, про які варто знати жителям міста.

Графіки відключення світла у Сумах на 25 грудня введно через планові ремонтні роботи, вони зачеплять низку вулиць міста, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні «Сумиобленерго».

У зв’язку з технічними роботами компанія «Сумиобленерго» сформувала детальні графіки відключення світла на 25 грудня в Сумах. Графіки відключення світла в Сумах на 25 грудня будуть діяти з 8 ранку та триватимуть до 16 години (8 годин поспіль) за такими адресами:

Низовий — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Стефана Таранушенка — № 1/1, 1/2, 2, 3, 3/1, 4, 5, 7

Ярослава Мудрого — № 89/1, 91, 91А, 93, 94, 95, 95А, 96, 97, 97/1, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 106

Кругова — № 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20/1, 21, 22, 23, 24, 25, 25/2, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33/2, 35, 37, 39, 41, 43

2-га Набережна р. Стрілка — № 23, 25, 27

Маковського — № 1, 3, 4, 6, 8

Михайла Петренка — № 2, 10, 12

Демиденківська — № 1, 2, 2/1, 3, 5, 7, 9, 11

Павла Тичини — № 29, 31, 33, 35

Обмеження також будуть діяти з 8:30 до 14:30 в будинках, що розташовані на таких вулицях міста:

Миколи Данька — № 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20/1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39/8, 41, 43, 43/2, 43А, 45, 47

Вишнева — № 2

Климента Квітки — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11/2, 12, 13, 14, 15, 16, 17/19, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25/27, 29

Павла Тичини — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 21

Пейзажна — № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27/1

Війська Запорозького — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25

Івана Литвиненка — № 1, 2, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17/1, 19

Окрім цього, вимкнення електрики очікується з 9 до 15 години. Знеструмлення вводяться за такими адресами:

Горобинова — № 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 48, 50, 52

Бузкова — № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 27, 28, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 42, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 54, 58, 76, 80, 80/2, 82, 84, 86, 90, 96, 102, 114

Малинова — № 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 99, 127

Весняний — № 3, 5, 9, 11

Привокзальна — № 9/1

Михайлівська — № 7/1, 17/1

Григорія Давидовського — № 56А

Тополянська — № 79

Білопільський Шлях — № 33Р

Соборна — № 55А

Горобиновий — № 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11

Садівниче товариство "Газовик" — № 10, 21

Садівниче товариство "Тепличний" — № 8, 37/1, 89А, 96А, 132, 151, 152, 155, 157, 158, 164, 181, 194, 197, 198, 200, 218, 252, 277, 291, 292, 293, 293А, 295, 334.

Актуальну та детальну інформацію щодо графіків відключень електроенергії жителям Сумської області рекомендують перевіряти на офіційному сайті «Сумиобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber та Telegram.

