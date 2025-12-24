Разработаны подробные графики отключения света на 25 декабря в Сумах, о которых следует знать жителям города.

Графики отключения света в Сумах на 25 декабря введены из-за плановых ремонтных работ, они коснутся ряда улиц города, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении «Сумиобленерго».

В связи с техническими работами компания «Сумыоблэнерго» сформировала подробные графики отключения света на 25 декабря в Сумах. Графики отключения света в Сумах на 25 декабря будут действовать с 8 утра и продлятся до 16 часов (8 часов подряд) по следующим адресам:

Нызовый — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Стефана Таранушенка — № 1/1, 1/2, 2, 3, 3/1, 4, 5, 7

Ярослава Мудрого — № 89/1, 91, 91А, 93, 94, 95, 95А, 96, 97, 97/1, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 106

Кругова — № 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20/1, 21, 22, 23, 24, 25, 25/2, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33/2, 35, 37, 39, 41, 43

2-га Набережна р. Стрилка — № 23, 25, 27

Маковського — № 1, 3, 4, 6, 8

Мыхайла Петренка — № 2, 10, 12

Демыденкивська — № 1, 2, 2/1, 3, 5, 7, 9, 11

Павла Тычыны — № 29, 31, 33, 35

Ограничения также будут действовать с 8:30 до 14:30 в домах, расположенных на следующих улицах города:

Мыколы Данька — № 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20/1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39/8, 41, 43, 43/2, 43А, 45, 47

Вышнева — № 2

Клымента Квиткы — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11/2, 12, 13, 14, 15, 16, 17/19, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25/27, 29

Павла Тычыны — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 21

Пейзажна — № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27/1

Вийська Запорозького — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25

Ивана Лытвыненка — № 1, 2, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17/1, 19

Кроме этого, отключение электричества ожидается с 9 до 15 часов. Обесточивание вводится по следующим адресам:

Горобынова - № 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 44, 4 50, 52

Бузкова - № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 27, 28, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 42, 45, 46, 47, 49, 50, 62 80/2, 82, 84, 86, 90, 96, 102, 114

Малынова — № 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 99, 127.

Весняный - № 3, 5, 9, 11

Прывокзальна — № 9/1

Михайловская - № 7/1, 17/1

Григория Давыдовского - № 56А

Тополянская - № 79

Билопильськый Шлях - № 33Р

Соборна - № 55А

Горобыновый - № 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11

Садоводческое общество "Газовык" - № 10, 21

Садоводческое общество "Тепличный" - № 8, 37/1, 89А, 96А, 132, 151, 152, 155, 157, 158, 164, 181, 194, 197, 198, 200, 21 292, 293, 293А, 295, 334.

Актуальную и подробную информацию о графиках отключений электроэнергии жителям Сумской области рекомендуют проверять на официальном сайте «Сумыоблэнерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

