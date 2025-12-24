У Івано-Франківську на різдвяні свята ввели новий графік руху комунального транспорту, тож розповідаємо про це більше.

Новий графік руху транспорту в Івано-Франківську передбачає, що в день 24 грудня скасували, або скоротили останні рейси на деяких маршрутах, повідомляє Politeka.

Як проінформували в офіційному Телеграм-каналі КП «Електроавтотранс» ІФ, новий графік руху транспорту в Івано-Франківську означає, що 25 грудня діятиме розклад вихідного дня.

Перевізник перерахував останні рейси тролейбусів 24 грудня: №2 – Вокзал о 21:24, Пресмаш о 21:57, №3 – Родон о 21:47, Обласна лікарня о 20:56, №4 – Дністровська о 20:52, Барва о 21:20.

№5 – Депо о 21:20, АС-3 о 21:49, №6 – Радіозавод о 21:30, пл. Європейська о 22:10, Вокзал-Радіозавод о 22:20, №7 – Каскад о 21:45, пл. Європейська о 21:32, №8 – АС-3 о 20:26, АС-4 о 21:14, №10 – Родон о 17:43, Пресмаш о 18:22.

Останні рейси автобусів: №23 – Дем’янів Лаз о 20:43, Микитинецька о 21:29, №26 – АС-3 о 21:59, ЦУМ о 21:39, №27 – Каскад о 21:32, Пулюя о 21:30, №29 – Обласна лікарня о 21:09, АС-3 о 21:44.

№40 – Каскад о 21:09, с. Крихівці о 21:26, №41 – Каскад о 21:00, Онкодиспансер о 21:44, №43 – с. Угорники о 21:00, с. Вовчинець о 21:34, №45 – с. Підлужжя о 21:17, Набережна о 20:30, №46 – Симоненка о 22:14, Хіміків о 21:36.

№47 – с. Братківці о 21:47, Бандери о 21:04, №49 – с. Микитинці о 21:52, Набережна о 21:20, №50 – ЦУМ о 21:16, с. Підпечери о 21:47, №51 – Василіянок о 20:15, с. Колодіївка о 21:09, №52 – Василіянок о 18:45, с. Узин о 19:32, №53 – Хоткевича о 21:09, с. Черніїв о 20:55, №54 – Хоткевича о 21:32, с. Хриплин о 20:24.

№55 – АС-2 о 21:03, с. Драгомирчани о 21:46, №56 – Вокзал о 17:22, с. Чукалівка о 18:03, №57 – с. Березівка о 18:44, Бандери о 18:06, №58 – с. Камінне о 20:02, Бандери о 20:45, №59 – с. Радча о 21:45, Бандери о 21:14, №60 – Дністровська о 20:29, с. Радча о 21:14, №61 – Бандери о 20:45, с. Тисменичани о 21:17.

Мешканців та гостей Івано-Франківська закликають враховувати новий графік руху транспорту.

