Таке обмеження руху транспорту в Івано-Франківській області допоможе забезпечити безпечний доступ до гірських локацій.

Обмеження руху транспорту в Івано-Франківській області оголосили представники Пасічнянської громади через майбутній ремонт на відтинку між Пасічною та Зеленою, повідомляє Politeka.

Роботи стартують 3 грудня й триватимуть до 14 числа. Ділянка від храму у Пасічній до Зеленого напрямку стане недоступною для вантажівок протягом зазначеного проміжку.

Легкові машини та пасажирські рейси зможуть користуватися маршрутом, тоді як потік великогабаритного транспорту спрямовуватимуть іншими дорогами.

Керівник громади Андрій Гунда підтвердив, що оновлення інфраструктури триватиме протягом 2026 року. Планують спорудити підпірні стінки, модернізувати мости й укріпити покриття, щоб гарантувати стійкість маршруту.

Таке обмеження руху транспорту в Івано-Франківській області допоможе забезпечити безпечний доступ до гірських локацій під час реконструкції.

Крім того, в Івано-Франківській області також повідомили про впровадження нової системи оплати проїзду.

Мер Руслан Марцінків у прямому ефірі телеканалу «Вежа» зазначив, що мобільний застосунок перебуває на фінальному етапі розробки й невдовзі буде представлений користувачам. Платформа дозволить оплачувати поїздки безпосередньо через телефон, тож потреба у виготовленні фізичних карток зникне.

Очікується, що такий формат підвищить зручність пересування містом, а також зекономить кошти й час пасажирів. Надалі функціонал сервісу планують розширювати — додаток «Галка» може стати інструментом не лише для оплати транспорту, а й для інших міських послуг. Це розширення зробить його більш універсальним та адаптованим до сучасних цифрових стандартів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, обмеження руху транспорту в Тернопільській області: жителям зробили термінове оголошення

Також Politeka писала, новий графік поїздів у Дніпропетровській області: кого торкнулися зміни