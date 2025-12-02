Такое ограничение движения транспорта в Ивано-Франковской области поможет обеспечить безопасный доступ к горным локациям.

Ограничение движения транспорта в Ивано-Франковской области объявили представители Пасечнянского общества из-за предстоящего ремонта на отрезке между Пасечной и Зеленой, сообщает Politeka.

Работы стартуют 3 декабря и продлятся до 14 числа. Участок от храма в Пасечной до Зеленого направления станет недоступным для грузовиков в течение указанного промежутка.

Легковые машины и пассажирские рейсы смогут пользоваться маршрутом, тогда как поток крупногабаритного транспорта будут направляться по другим дорогам.

Руководитель общества Андрей Гунда подтвердил, что обновление инфраструктуры будет продолжаться в 2026 году. Планируется соорудить подпорные стенки, модернизировать мосты и укрепить покрытие, чтобы гарантировать устойчивость маршрута.

Такое ограничение движения транспорта в Ивано-Франковской области поможет обеспечить безопасный доступ в горные локации во время реконструкции.

Кроме того, в Ивано-Франковской области также сообщили о внедрении новой системы оплаты проезда.

Мэр Руслан Марцинкив в прямом эфире телеканала «Башня» отметил, что мобильное приложение находится на финальном этапе разработки и вскоре будет представлено пользователям. Платформа позволит оплачивать поездки непосредственно по телефону, поэтому потребность в изготовлении физических карт исчезнет.

Ожидается, что такой формат повысит удобство передвижения по городу, а также сэкономит средства и время пассажиров. В дальнейшем функционал сервиса планируется расширять — приложение «Галка» может стать инструментом не только для оплаты транспорта, но и для других городских услуг. Это расширение сделает его более универсальным и адаптированным к современным цифровым стандартам.

