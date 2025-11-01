В городе готовятся внедрить новую систему оплаты проезда в Ивано-Франковске, которая будет действовать через специальное мобильное приложение для транспортной карты «Галка», сообщает Politeka.

Жители смогут производить оплату поездок без использования пластиковой карты, пользуясь только смартфоном. Это решение упростит передвижение по городскому транспорту, сделает расчеты более быстрыми и удобными.

Городской голова Руслан Марцинкив в прямом эфире на телеканале «Башня» подтвердил, что приложение уже находится на завершающем этапе подготовки и будет представлено в ближайшее время. Новая платформа обеспечит возможность расчета непосредственно по телефону, без необходимости заказа физической карты.

Такой подход будет способствовать повышению комфорта, экономии средств и времени для пассажиров. В дальнейшем планируется расширить возможности сервиса – «Галка» сможет использоваться не только для оплаты транспорта, но и для других услуг. Это сделает пользование мобильным приложением еще более практичным, отвечая требованиям современной цифровой инфраструктуры.

Представители власти отмечают, что новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске станет важным этапом развития городских электронных сервисов, обеспечив удобство и эффективность для ежедневного использования.

Кроме того, в Ивано-Франковске также сообщалось об ограничении движения.Перекрытие длилось всего несколько дней и являлось временной мерой по улучшению состояния дорожной инфраструктуры.

