Нова система оплати проїзду у Львівській області почала діяти в Дрогобичі, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Дрогобицька міська рада.

Тепер мешканці міста можуть розраховуватися за поїздки у громадському транспорті за допомогою QR-кодів. Із 10 жовтня в міських автобусах з’явилися спеціальні наліпки, які дають можливість купити квиток через застосунок EasyPay без використання готівки.

Окрім цього, у транспорті можна оплатити проїзд банківською карткою або списати поїздку через «Картку Дрогобичанина», попередньо додану до програми. Після зміни тарифів вигідніше користуватися саме цією карткою: її власники сплачують 15 грн, тоді як при оплаті карткою банку вартість становить 18 грн, а готівкою — 20 грн.

Придбати «Картку Дрогобичанина» можна в маркетах мережі «Сім-23». Лише за перші тижні жовтня мешканці оформили понад чотири сотні таких карток, і кількість зростає щодня.

Щоб скористатися QR-кодом, потрібно мати застосунок EasyPay і зазначити у налаштуваннях акаунту «м. Дрогобич». Після цього необхідно відкрити камеру або сканер у застосунку, зчитати QR-код із наліпки, обрати тип квитка, вказати кількість місць і натиснути «До сплати». Квитки автоматично валідуються після покупки, тому їх слід купувати лише для поточної поїздки.

Для оплати «Карткою Дрогобичанина» потрібно виконати аналогічні дії, обравши відповідну картку в меню. Після підтвердження списання квиток з QR-кодом з’явиться у застосунку і діятиме лише під час однієї поїздки.

Використання одного квитка для пересадки з іншого транспорту не допускається. Для кожного автобуса потрібно купувати окремий проїзний.

Поява QR-кодів є черговим етапом впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду (E-Pass). Оператором є компанія «ІЗІ СОФТ» — представник фінтех-групи EasyPay, яка забезпечує функціонування електронного квитка.

Нова система оплати проїзду у Львівській області робить пересування мешканців Дрогобича зручнішим, сучасним і повністю безконтактним.

