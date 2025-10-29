Новая система оплаты проезда во Львовской области делает передвижение жителей Дрогобыча более удобным, современным и полностью бесконтактным.

Новая система оплаты проезда во Львовской области начала действовать в Дрогобыче, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Дрогобычский городской совет.

Теперь жители города могут рассчитываться за поездки в общественном транспорте с помощью QR-кодов. С 10 октября в городских автобусах появились специальные наклейки, позволяющие купить билет через приложение EasyPay без использования наличных денег.

Кроме этого, в транспорте можно оплатить проезд по банковской карте или списать поездку через «Карту Дрогобычанина», предварительно добавленную в программу. После смены тарифов выгоднее пользоваться именно этой картой: ее владельцы платят 15 грн, тогда как при оплате картой банка стоимость составляет 18 грн, а наличными — 20 грн.

Приобрести «Карту Дрогобычанина» можно в маркетах сети «Семь-23». Только за первые недели октября жители оформили более четырехсот таких карт, и количество растет ежедневно.

Чтобы использовать QR-код, необходимо иметь приложение EasyPay и указать в настройках аккаунта «г. Дрогобыч». После этого необходимо открыть камеру или сканер в приложении, считать QR-код с наклейки, выбрать тип билета, указать количество мест и нажать «К оплате». Билеты автоматически валидируются после покупки, поэтому их следует покупать только для поездки.

Для оплаты «Картой Дрогобычанина» нужно выполнить аналогичные действия, выбрав соответствующую карту в меню. После подтверждения списания билет с QR-кодом появится в приложении и будет действовать только во время одной поездки.

Использование одного билета для перевозки из другого транспорта не допускается. Для каждого автобуса нужно покупать отдельный проездной.

Появление QR-кодов является еще одним этапом внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда (E-Pass). Оператором является компания «ИЗИ СОФТ» – представитель финтех-группы EasyPay, обеспечивающей функционирование электронного билета.

Новая система оплаты проезда во Львовской области делает передвижение жителей Дрогобыча более удобным, современным и полностью бесконтактным.

