В Одеській області спостерігається дефіцит певних продуктів, повідомляє Politeka.

Різке підвищення цін на свинину відбулося через обмежену пропозицію та скорочення поголів’я тварин. Дефіцит продуктів в Одеській області стає все більш відчутним, а експерти попереджають про ймовірне подальше зростання цін на м’ясну продукцію найближчим часом.

За словами аналітиків, дефіцит продуктів в Одеській області виник через зменшення чисельності свиней до 4,5 мільйона голів у приватних господарствах, що спричинило обмежену пропозицію на ринку та стало причиною стрімкого підвищення закупівельних цінників.

Від початку 2025 року вартість свинини зросла на 34%, а у річному вимірі зростання сягнуло 60%. Станом на вересень цінник на живу вагу свиней беконних порід коливався від 98 до 100 гривень за кілограм залежно від регіону.

м'ясо, ціни на м'ясо

Ці фактори стимулювали імпорт м’яса. Лише у серпні 2025 року Україна ввезла 4,6 тисяч тонн свинини, що на 48% більше, ніж у липні. Загалом за вісім місяців року імпорт сягнув 14,9 тисяч тонн, що у 7,8 раза більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Динаміка поголів’я свиней свідчить про поступове відновлення сектору. На початок вересня 2025 року в Україні налічувалося 4,8 мільйона свиней, що на 5% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року, але на 7% більше, ніж у січні.

Попри зростання на 330 тисяч голів від початку року, пропозиція на ринку залишається обмеженою, оскільки близько 65% загального поголів’я утримують промислові підприємства.

Експерти зазначають, що скорочення імпорту стане можливим лише після стабільного збільшення власного поголів’я.

Джерело

Останні новини України:

Новий графік руху транспорту в Одесі: що змінилося для пасажирів

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: кого зачепили рекордно великі ціни

Дефіцит продуктів в Одеській області: українцям вказали на проблеми, фермери змушені рахувати збитки