Дефіцит продуктів в Одеській області вплинув на ринок, що позначилось безпосередньо на місцевих жителях, які змушені віддавати більше грошей за звичні товари.

В Одеській області спостерігається дефіцит певних продуктів, повідомляє Politeka.

Різке підвищення цін на свинину відбулося через обмежену пропозицію та скорочення поголів’я тварин. Дефіцит продуктів в Одеській області стає все більш відчутним, а експерти попереджають про ймовірне подальше зростання цін на м’ясну продукцію найближчим часом.

За словами аналітиків, дефіцит продуктів в Одеській області виник через зменшення чисельності свиней до 4,5 мільйона голів у приватних господарствах, що спричинило обмежену пропозицію на ринку та стало причиною стрімкого підвищення закупівельних цінників.

Від початку 2025 року вартість свинини зросла на 34%, а у річному вимірі зростання сягнуло 60%. Станом на вересень цінник на живу вагу свиней беконних порід коливався від 98 до 100 гривень за кілограм залежно від регіону.

Ці фактори стимулювали імпорт м’яса. Лише у серпні 2025 року Україна ввезла 4,6 тисяч тонн свинини, що на 48% більше, ніж у липні. Загалом за вісім місяців року імпорт сягнув 14,9 тисяч тонн, що у 7,8 раза більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Динаміка поголів’я свиней свідчить про поступове відновлення сектору. На початок вересня 2025 року в Україні налічувалося 4,8 мільйона свиней, що на 5% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року, але на 7% більше, ніж у січні.

Попри зростання на 330 тисяч голів від початку року, пропозиція на ринку залишається обмеженою, оскільки близько 65% загального поголів’я утримують промислові підприємства.

Експерти зазначають, що скорочення імпорту стане можливим лише після стабільного збільшення власного поголів’я.

Джерело

Останні новини України:

Новий графік руху транспорту в Одесі: що змінилося для пасажирів

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: кого зачепили рекордно великі ціни

Дефіцит продуктів в Одеській області: українцям вказали на проблеми, фермери змушені рахувати збитки