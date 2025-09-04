Весняні та літні погодні умови цього року виявилися несприятливими для багатьох культур, тому можливий дефіцит продуктів в Одеській області.

Розповідаємо, що про це відомо.

Цьогорічний аграрний сезон виявився непростим: складні погодні умови, затяжні холоди та інші виклики поставили під загрозу стабільність врожаю. У результаті вже зараз звучать прогнози про можливий дефіцит продуктів в Одеській області та інших регіонах на внутрішньому ринку.

Українські овочі поступляться місцем імпортним

Весняні та літні погодні умови цього року виявилися несприятливими для багатьох культур. Багато фермерів замість очікуваного прибутку змушені рахувати збитки. Через це українські споживачі практично не відчули традиційного сезонного здешевлення овочів та фруктів. Їхня кількість на внутрішньому ринку обмежена, і, за прогнозами, навіть на зиму заготовлених обсягів може виявитися менше, ніж зазвичай.

У таких умовах неминучим виглядає підвищення вартості свіжої продукції. Питання лише в тому, наскільки значним воно буде. На думку експертів, утримати ринок від різких коливань зможе імпорт.

Економіст Едуард Каражия пояснює: «Залежність від імпорту справді може зрости. Але це не є негативним явищем. Навпаки, у разі меншого врожаю саме імпорт стане запобіжником, що дозволить наситити ринок. Якщо іноземні товари не надходитимуть, ціни на українську продукцію злетять ще вище через відсутність конкуренції. А чим більше буде імпортних продуктів, тим менше причин у вітчизняних виробників для підвищення цін».

Врожай зернових та експорт

Попри труднощі з овочами та фруктами, українцям не доведеться хвилюватися через дефіцит в Одеській області: хліба чи круп. Виробництво зернових культур у країні у кілька разів перевищує потреби внутрішнього ринку, тож продовольча безпека в цьому напрямку гарантована.

Втім, ситуація з експортом зерна має свої особливості. Хоча саме фермери вирощують основний обсяг продукції, вони отримують лише невелику частку від загального прибутку. Основний фінансовий зиск дістається компаніям-трейдерам та логістичним структурам, які організовують постачання за кордон. Часто прибутки від експорту проходять через інші країни або офшорні зони і не повністю повертаються до України. Це створює додаткові виклики для вітчизняних аграріїв, які, незважаючи на важку працю, залишаються в менш вигідному становищі.

