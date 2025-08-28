Новий графік руху поїздів на Одещині буде введено на кілька електричок.

Компанія-перевізник "Укрзалізниця" вводить на вересень новий графік руху поїздів на Одещині, тому варто знати про зміни, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в Телеграм-каналі "Укрзалізниці".

У зв’язку зі змінами в організації руху приміських поїздів на першу половину вересня, Укрзалізниця повідомляє про коригування маршрутів та розкладів деяких рейсів. Зокрема, на період з 16 по 22 вересня будуть внесені зміни у рух електричку у напрямку Вапнярки, Одеси та Подільська.

Новий графік руху поїздів на Одещині виглядає для пасажирів наступним чином:

Електричка №6253 Вапнярка – Одеса тепер вирушатиме о 00:34 та прибуватиме на станцію призначення о 07:18, замість попередніх 01:01 та 07:51.

Електричка №6255 Вапнярка – Одеса відправлятиметься о 07:50 та прибуватиме о 14:32, замість раніше встановленого графіку 07:25 та 14:13.

Електричка №7024 Подільськ – Слобідка здійснюватиме відправлення о 04:53 та прибуватиме о 05:42, замість попередніх 04:47 та 05:27.

Пасажирам рекомендується враховувати ці зміни та новий графік руху поїздів на Одещині під час планування своїх подорожейі перевіряти актуальний розклад перед відправленням. Звертаємо увагу, що у зазначений період можливі додаткові коригування подорожей експресів, тому слідкувати за оновленнями на офіційних ресурсах Укрзалізниці та у сервісах бронювання квитків.

Такі зміни вводяться з метою оптимізації їзди експресів та забезпечення своєчасного прибуття на станції призначення, а також для підвищення комфорту та безпеки пасажирів на маршрутах приміських перевезень.

