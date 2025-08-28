Новый график движения поездов в Одесской области будет введено на несколько электричек.

Компания-перевозчик "Укрзализныця" вводит на сентябрь новый график движения поездов в Одесской области, поэтому стоит знать об изменениях, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в Телеграмм-канале "Укрзализныци".

В связи с изменениями в организации движения пригородных поездов на первую половину сентября, Укрзализныця сообщает о корректировке маршрутов и расписаний некоторых рейсов. В частности, на период с 16 по 22 сентября будут внесены изменения в движение электрички в направлении Вапнярки, Одессы и Подольска.

Новый график движения поездов в Одесской области выглядит для пассажиров следующим образом:

Электричка №6253 Вапнярка – Одесса будет отправляться в 00:34 и прибывать на станцию ​​назначения в 07:18, вместо предыдущих 01:01 и 07:51.

Электричка №6255 Вапнярка – Одесса будет отправляться в 07:50 и прибывать в 14:32 вместо ранее установленного графика 07:25 и 14:13.

Электричка №7024 Подольск – Слободка отправляется в 04:53 и прибывает в 05:42, вместо предыдущих 04:47 и 05:27.

Пассажирам рекомендуется учитывать эти изменения и новый график движения поездов в Одесской области при планировании своих путешествий и проверять актуальное расписание перед отправлением. Обращаем внимание, что в указанный период возможны дополнительные корректировки экспрессов, поэтому следить за обновлением на официальных ресурсах Укрзализныци и в сервисах бронирования билетов.

Такие изменения вводятся с целью оптимизации экспрессной езды и обеспечения своевременного прибытия на станции назначения, а также для повышения комфорта и безопасности пассажиров на маршрутах пригородных перевозок.

