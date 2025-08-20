"Укрзалізниця" радить всім пасажирам перед плануванням подорожі уважно перевіряти новий графік руху поїздів з Одеси.

Новий графік руху поїздів з Одеси почав діяти з 19 серпня, тому пасажирам важливо знати, які маршрути оновлять розклад, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

З 19 серпня 2025 року відбулися зміни у маршрутах та нумерації частини приміських електричок. Це пов’язано з оптимізацією графіків руху та прагненням забезпечити зручніше сполучення між містами та населеними пунктами регіону. Пасажирам слід уважно ознайомитися з новими маршрутами, щоб уникнути непорозумінь під час подорожі.

Зокрема, новий графік руху поїздів з Одеси виглядає наступним чином:

№6254 тепер курсуватиме за маршрутом Одеса-Головна — Подільськ. Відправлення заплановане о 10:30, а прибуття до Подільська — о 14:28. Це дозволить пасажирам комфортно планувати поїздку в першій половині дня.

У сполученні Подільськ — Вапнярка замість попереднього рейсу тепер курсуватиме поїзд №6252. Відправлення з Подільська заплановане о 14:35, а прибуття до Вапнярки — о 17:09.

№6271 змінює рейс і тепер курсуватиме з Балти до Подільська. З Балти вирушить о 13:33, прибуття до Подільська — о 14:09.

Поїзд №6276 замінює рейс №6604 і курсуватиме за маршрутом Подільськ — Помічна. Вирушить о 14:44, а приїде до Помічної — о 19:30, замість попереднього часу 15:21 — 20:18.

Крім того, з 20 серпня 2025 року вводяться додаткові зміни:

Поїзд №6273 курсуватиме за рейсом Помічна — Подільськ, замість попереднього №6603. Відправлення з Помічної о 06:20, прибуття до Подільська о 11:33 замість 11:41.

Запускається щоденний рейс №6257 за маршрутом Подільськ — Одеса-Головна. Відправлення о 11:36, приїде о 15:31. Цей новий рейс забезпечить регулярне сполучення та зручні пересадки для пасажирів, які подорожують у другій половині дня.

"Укрзалізниця" радить всім пасажирам перед плануванням подорожі уважно перевіряти актуальний розклад руху на станціях відправлення, а також на офіційному сайті. Це допоможе уникнути затримок та непорозумінь і зробить поїздку максимально комфортною та безпечною.

