"Укрзализныця" советует всем пассажирам перед планированием поездки внимательно проверять новый график движения поездов из Одессы.

Новый график движения поездов из Одессы начал действовать с 19 августа, поэтому пассажирам важно знать, какие маршруты обновят расписание, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

С 19 августа 2025 г. произошли изменения в маршрутах и нумерации части пригородных электричек. Это связано с оптимизацией графиков движения и стремлением обеспечить более удобное сообщение между городами и населенными пунктами региона. Пассажирам следует внимательно ознакомиться с новыми маршрутами во избежание недоразумений во время путешествия.

В частности, новый график движения поездов из Одессы выглядит следующим образом:

№6254 теперь будет курсировать по Одесса-Главная - Подольск. Отправление запланировано в 10:30, а прибытие - в 14:28. Это позволит пассажирам комфортно планировать поездку в первой половине дня.

В сообщении Подольск - Вапнярка вместо предыдущего рейса теперь будет курсировать поезд №6252. Отправление запланировано в 14:35, а прибытие в Вапнярку - в 17:09.

№6271 меняет рейс и теперь будет курсировать из Балты в Подольск. Из Балты отправится в 13:33, прибытие - в 14:09.

Поезд №6276 заменяет рейс №6604 и будет курсировать по маршруту Подольск - Помочная. Отправится в 14:44, а приедет в Помочную - в 19:30, вместо предыдущего времени 15:21 - 20:18.

Кроме того, с 20 августа 2025 года вводятся дополнительные изменения:

Поезд №6273 будет курсировать по Помочная — Подольск, вместо предыдущего №6603. Отправление из Помошной в 06:20, прибытие в 11:33 вместо 11:41.

Запускается ежедневный рейс №6257 по маршруту Подольск — Одесса-Главная. Отправление в 11:36, приедет в 15:31. Этот новый рейс обеспечит регулярное сообщение и удобные пересадки для пассажиров, путешествующих во второй половине дня.

"Укрзализныця" советует всем пассажирам перед планированием поездки внимательно проверять актуальное расписание движения на станциях отправления, а также на официальном сайте. Это поможет избежать задержек и недоразумений и сделает поездку максимально комфортной и безопасной.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе: что нужно знать для украинцев, которым необходима поддержка.

Також Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Одессе: украинцам объяснили, куда обращаться за выплатами.

Как сообщала Politeka, Повышение цен на электроэнергию в Одесской области: кто с 1 августа будет платить больше и насколько вырастут суммы.