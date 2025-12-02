Дефіцит продуктів у Одеській області вже стає помітним на місцевих ринках, де особливо відчутна нестача білоголової капусти та інших овочів.

Дефіцит продуктів у Одеській області цього сезону особливо помітний на ринку капусти, про що повідомляють профільні аналітики, передає Politeka.

За їхніми даними, зменшення врожайності спричинили погодні коливання та нестача сучасних умов для довготривалого зберігання овочів. Через це виробники стикаються з труднощами, які ускладнюють підтримання стабільного асортименту протягом холодних місяців.

Фахівець аграрної галузі Микола Соботович пояснює, що значна частина цьогорічної продукції не витримує вимог до тривалого зберігання. Це зменшує обсяг якісного врожаю, створює додатковий тиск на місцевий ринок та підсилює дефіцит продуктів у Одеській області.

Попри спроби господарств збільшити площі посівів після зростання цін минулого року, вплив цього рішення виявився обмеженим. Проблеми із зберіганням нівелювали очікуване збільшення пропозиції, тому експерти прогнозують подальше здорожчання у зимовий і весняний періоди.

Ринок капусти залишається циклічним: висока вартість стимулює розширення виробництва, тоді як роки зі слабкими прибутками змушують фермерів зменшувати площі, що знову формує нестачу.

Фахівці зазначають, що стабілізація можлива лише за умови розвитку сучасних технологій вирощування та розширення мережі овочесховищ. Місцевим родинам радять заздалегідь планувати покупки та слідкувати за ситуацією на ринку, аби уникнути незручностей у періоди підвищеного попиту.

У магазинах залишається широкий асортимент молока, йогуртів, сметани, сиру та безлактозних виробів. Вартість змінюється залежно від виробника та упаковки, тому покупці обирають товари з урахуванням бюджету та смакових уподобань.

