Виплата одноразової грошової допомоги в Одесі здійснюється не для всіх українців.

Грошова допомога в Одесі надається українцям при дотриманні важливих умов, щоб скористатись цим правом потрібно знати всі нюанси, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті міської ради.

Так, особи, які після 1 січня 2024 року були призвані на військову службу під час мобілізації або вперше уклали контракт на проходження військової служби, за умови що вони зареєстровані на території міста Одеси (включно з внутрішньо переміщеними особами), мають право отримати одноразову грошову допомогу.

Щоб скористатися цим правом, необхідно подати заяву та надати комплект документів — оригінали та/або їхні копії (при цьому обов’язково пред’являються оригінали). До переліку документів належать:

паспорт громадянина України (у разі пред’явлення ID-картки додатково надається документ про реєстрацію місця проживання або перебування);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

довідка з банківської установи із зазначенням відкритого карткового рахунку;

довідка або витяг з наказу про зарахування до військової частини;

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (якщо така є).

Заява подається на ім’я Одеського міського голови або директора Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради. Також документи можна передати через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Окрім цього, передбачено можливість подання заяви в електронній формі. У такому випадку документ має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом разом з усіма додатками, відповідно до вимог Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

Якщо військовослужбовець не може звернутися особисто, право подати заяву разом з документами, що підтверджують родинний зв’язок, мають члени його сім’ї — дружина чи чоловік, батьки або повнолітні діти. Також це може зробити уповноважений представник за довіреністю.

Виплата одноразової грошової допомоги в Одесі здійснюється у розмірі 20 000 гривень на одну особу. Кошти перераховуються безпосередньо на карткові рахунки отримувачів, відкриті в обраній банківській установі.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для переселенців у Одеській області: де шукати прихисток.

Також Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області: перелік обов'язкових критеріїв для отримання виплат.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів в Одеській області: що вже почало зникати із прилавків.