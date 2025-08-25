Выплата единовременной денежной помощи в Одессе производится не для всех украинцев.

Денежная помощь в Одессе предоставляется украинцам при соблюдении важных условий, чтобы воспользоваться этим правом, нужно знать все нюансы, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте городского совета.

Так, лица, которые после 1 января 2024 были призваны на военную службу во время мобилизации или впервые заключили контракт на прохождение военной службы, при условии что они зарегистрированы на территории города Одессы (включая внутренне перемещенные лица), имеют право получить единовременную денежную помощь.

Чтобы использовать это право, необходимо подать заявление и предоставить комплект документов — оригиналы и/или их копии (при этом обязательно предъявляются оригиналы). К списку относятся:

паспорт гражданина Украины (при предъявлении ID-карты дополнительно предоставляется документ о регистрации места жительства или пребывания);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

справка из банковского учреждения с указанием открытого карточного счета;

справка или выписка из приказа о причислении к воинской части;

справка о взятии на учет внутриперемещенного лица (если таковая есть).

Заявление представляется на имя Одесского городского головы или директора Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета. Также документы могут быть переданы через территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Кроме того, предусмотрена возможность подачи заявления в электронной форме. В таком случае он должен быть подписан квалифицированной электронной подписью вместе со всеми приложениями, в соответствии с требованиями Закона Украины «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах».

Если военнослужащий не может обратиться лично, право подать заявление вместе с документами, подтверждающими родственную связь, имеют члены его семьи - жена или муж, родители или совершеннолетние дети. Также это может сделать уполномоченный представитель по доверенности.

Выплата единовременного пособия в Одессе осуществляется в размере 20 000 гривен на одного человека. Денежные средства перечисляются непосредственно на карточные счета получателей, открытые в выбранном банковском учреждении.

