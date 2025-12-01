Графік відключення світла в Сумській області на 2 грудня оприлюднено енергетичною компанією, яка повідомила про низку тимчасових перерв, необхідних для проведення технічних робіт та підвищення надійності мереж, передає Politeka.

За інформацією АТ «Сумиобленерго», у Недригайлівській громаді Роменського району відключення заплановане у проміжку з 09:00 до 15:00. Перерва охопить вулицю Сумську з великою кількістю адрес — від будинків у межах 100–98, включно з кількома секціями, — а також провулок 1-й Сумський. Лінії потребують відновлення, що і стало підставою для виконання робіт. Фахівці підкреслюють, що такі втручання спрямовані на стабільність подальшого електропостачання.

Окремі об’єкти у Шостці залишатимуться без живлення з 00:00 до 23:59. Зміни стосуються споживачів на вулиці Вінницькій, де тривають роботи, заплановані заздалегідь. Такі дії дозволяють посилити контроль над станом окремих ділянок та оптимізувати навантаження.

У Конотопі перерви триватимуть із 08:00 до 16:00. Вони торкнуться будинків на Перфораторній та Вознесенсько-Троїцькій. За словами енергетиків, оновлення обладнання на цих ділянках є критично важливим, адже воно забезпечує поточну та перспективну стабільність подачі живлення у густонаселених кварталах району.

Компанія закликає мешканців завчасно підготуватися: зарядити необхідні прилади, оптимізувати використання електротехніки та, за можливості, мати альтернативні джерела живлення. Наголошується, що такі заходи є плановими та проводяться для запобігання непередбаченим аваріям узимку.

Загалом графік відключення світла в Сумській області на 2 грудня покликаний підтримати стабільну роботу мереж та забезпечити споживачам безпечне електропостачання у подальший період.

