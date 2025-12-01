Щоб добре підготуватися до графіка відключення світла в Запоріжжі на 2 грудня, мешканцям рекомендовано вжити низку превентивних заходів.

Графік відключення світла в Запоріжжі на 2 грудня вводить корективи в плани тисяч містян, повідомляє Politeka.

Енергетики анонсували масштабні планові роботи з ремонту електрообладнання, які триватимуть протягом вівторка, 2 грудня 2025 року. Перерви в постачанні електроенергії торкнуться жителів та підприємств у різних районах міста.

Деталі та часові рамки

Роботи розподілено на три основні часові інтервали. Найдовше відключення заплановане з 08:00 до 17:00.

Перша хвиля (08:00 – 17:00): Загалом дев'ять годин без електроживлення очікують мешканців численних вулиць, включаючи Абразивну, Автострадну, Аджарську, Батумську, Гірську, Івана Богуна та багато інших. З повним переліком адрес можна ознайомитись у відповідному розділі нижче. Ці заходи необхідні для забезпечення надійності електромереж у майбутньому.

Друга хвиля (09:30 – 15:30): Шість годин ремонту стосуватимуться меншої кількості об'єктів. Зокрема, йдеться про бульвар Марії Примаченко (будинки 3, 3А, 5А) та проспект Соборний (будинок 186).

Третя хвиля (10:00 – 16:00): Шестигодинне відключення охопить великий перелік вулиць у другій частині міста, серед яких Батарейна, Дальня, Деповська, Катерини Білокур, Керченська, Цегельна та безліч прилеглих провулків. Це також є частиною великого планового ремонту електрообладнання.

Щоб добре підготуватися до графіка відключення світла в Запоріжжі на 2 грудня, мешканцям рекомендовано вжити низку превентивних заходів:

Зарядка Пристроїв: Вранці необхідно повністю зарядити мобільні телефони, ноутбуки, павербанки та інші акумуляторні пристрої. Це забезпечить зв'язок та доступ до інформації протягом всього періоду відсутності електроживлення. Аварійне Освітлення: Підготуйте ліхтарики, свічки та запаси сірників. Варто розмістити їх у легкодоступних місцях, щоб уникнути травм у темряві. Водопостачання: Завчасно наберіть технічну та питну воду, особливо це стосується приватного сектору, де подача води часто залежить від електричних насосів.

