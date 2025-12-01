Графік відключення світла в Кіровоградській області на 2 грудня оприлюднили через планові роботи на енергетичних мережах, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають в Кіровоградобленерго.

За повідомленням місцевої енергокомпанії, знеструмлення спрямовані на профілактику аварій та підтримку стабільного електропостачання.

У Бобринецькій громаді роботи відбудуться з 09:00 до 17:00. Вимкнення електрики торкнеться багатьох вулиць, зокрема Вознесенської, Каштанової, Миколаївської, Ганни Дмитрян, Базарної, Незалежності, Гоголя, Соборної та Лавандової. Постачання буде обмежене як у житлових кварталах, так і на провулках: Молодіжному, Рущанському, Тихому, Крутоярському та інших.

У Петрівських ЕМ планується відключення через розчистку траси з 10:00 до 16:00. Світло не буде у населених пунктах Водяне, Маловодяне, Олександродар та Сабадашеве, охоплюючи вулиці Бережну, Вишневу, Лісову, Петра Коваля, Центральну, Степову та Квіткову.

Енергетики підкреслюють, що графік відключення світла в Кіровоградській області на 2 грудня допомагає уникнути аварійних ситуацій та забезпечує безпечне використання мереж у зимовий період. Жителям радять заздалегідь підготуватися: зарядити телефони та ноутбуки, вимкнути чутливі прилади та мати запас освітлення. Також варто повідомити про знеструмлення своїх знайомих, які не мають доступу до Інтернету.

У разі нагальних потреб або непередбачених ситуацій мешканці можуть звертатися на гарячі лінії енергопостачальної компанії, щоб мінімізувати незручності та безпечно пережити тимчасові відключення.

