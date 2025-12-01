Для отримання грошової допомоги для ВПО у Харківській області необхідно надати пакет документів.

Держава і надалі забезпечує грошову допомогу у Харківській області для ВПО, які опинилися у складних життєвих обставинах, пише Politeka.net.

Стало відомо, скільки отримають українці в листопаді.

Згідно з чинним порядком, дорослі громадяни отримують по 2 тисячі гривень щомісяця, тоді як для дітей та осіб з інвалідністю передбачено 3 тисячі гривень. Ці кошти покликані допомогти переселенцям забезпечити свої базові потреби — оплатити житло, харчування, ліки чи інші необхідні витрати.

Грошова допомога для ВПО у Харківській області надається строком до трьох місяців. Після завершення цього періоду працездатні громадяни зобов’язані підтвердити свої активні дії у сфері працевлаштування.

Це можна зробити трьома способами: офіційно влаштуватися на роботу, зареєструватися як фізична особа-підприємець або стати на облік у центрі зайнятості. Якщо жодна з цих умов не буде виконана, державна допомога припиняється.

Процедура оформлення допомоги залишається максимально простою. ВПО можуть подати заявку онлайн через мобільний застосунок «Дія» або зробити це офлайн — звернувшись до центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП), місцевих органів соціального захисту чи до органів місцевого самоврядування.

Для отримання грошової допомоги для ВПО у Харківській області необхідно надати основні документи — паспорт громадянина України, довідку внутрішньо переміщеної особи, а у разі оформлення виплат на дитину — свідоцтво про її народження.

Грошові кошти надходять на спеціальну картку «єПідтримка», з якої переселенці можуть зручно користуватися виплатами для покриття своїх потреб.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові: де роздають їжу, перелік важливих умов.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: українцям готові допомогти, скільки можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит м’яса у Харківській області: українцям розкрили, чому виникли проблеми.