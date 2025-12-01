Для получения денежной помощи для ВПЛ в Харьковской области необходимо предоставить пакет документов.

Государство продолжает обеспечивать денежную помощь в Харьковской области для ВПЛ, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, пишет Politeka.net.

Стало известно, сколько получат украинцы в ноябре.

Согласно действующему порядку, взрослые граждане получают по 2 тысячи гривен ежемесячно, тогда как для детей и лиц с инвалидностью предусмотрено 3 тысячи гривен. Эти средства призваны помочь переселенцам обеспечить свои базовые потребности – оплатить жилье, питание, лекарства или другие необходимые расходы.

Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области предоставляется сроком до трех месяцев. После завершения этого периода трудоспособные граждане должны подтвердить свои активные действия в сфере трудоустройства.

Это можно сделать тремя способами: официально устроиться на работу, зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель или стать на учет в центре занятости. Если ни одно из этих условий не будет выполнено, государственная помощь прекращается.

Процедура оформления помощи остается очень простой. ВПЛ могут подать заявку онлайн через мобильное приложение «Дия» или сделать это офлайн — обратившись в центры предоставления административных услуг (ЦНАП), местные органы социальной защиты или в органы местного самоуправления.

Для получения денежной помощи для ВПЛ в Харьковской области необходимо предоставить основные документы - паспорт гражданина Украины, справку внутренне перемещенного лица, а в случае оформления выплат на ребенка - свидетельство о его рождении.

Денежные средства поступают на специальную карточку «єПідтримка», с которой переселенцы могут удобно пользоваться выплатами для покрытия своих нужд.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове: где раздают еду, перечень важных условий.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: украинцам готовы помочь, сколько можно получить.

Как сообщала Politeka, Дефицит мяса в Харьковской области: украинцам раскрыли, почему возникли проблемы.