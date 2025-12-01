График отключения света в Харьковской области на 2 декабря обнародовали местные энергоснабжающие службы, чтобы жители Люботинского общества и окрестных сел могли заранее спланировать день, сообщает Politeka.

Информацию об этом обнародовали на сайте Люботинского городского территориального общества.

Электроснабжение будет временно отсутствовать с 09:00 до 16:45 в городе Люботин. Под отключение попадают улицы Короленко, Караванская (д. 74, 76, 78, 80, 82, 82А, 101), Каштанова (д. 2), Павла Глазового, Романа Лысенко, Подсолнечника, а также переулок Павла Чубинского. Кроме того, перебои ожидаются в селах Манченко на улицах Руслана Шимона и Садовой, где обесточенные дома включают номера от 1 до 44 и отдельные дачные участки.

Причиной введения графика отключения света в Харьковской области на 2 декабря является проведение плановых работ по техническому обслуживанию сетей и модернизации оборудования, предусмотренных годовым графиком ремонтов. Энергокомпания отмечает важность заранее подготовиться: обеспечить альтернативное освещение, зарядить электронные устройства и спланировать использование бытовых приборов.

Жители предупреждают, что график отключений может изменяться из-за производственных нужд или непредвиденных обстоятельств. Для уточнения актуальной информации рекомендуют посещать сайт компании или звонить в колл-центр.

Также советуют продумать рабочие и бытовые процессы при отключении, чтобы минимизировать неудобства и обеспечить непрерывность критически важных задач.

Кроме того, следует сообщить об обесточивании людей, не имеющих доступа к Интернету.

