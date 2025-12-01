Причиною введення графіка відключення світла в Харківській області на 2 грудня є проведення планових робіт.

Графік відключення світла в Харківській області на 2 грудня оприлюднили місцеві енергопостачальні служби, щоб мешканці Люботинської громади та навколишніх сіл могли заздалегідь спланувати день, повідомляє Politeka.

Інформацію про це оприлюднили на сайті Люботинської міської територіальної громади.

Електропостачання буде тимчасово відсутнє з 09:00 до 16:45 у місті Люботин. Під відключення потрапляють вулиці Короленка, Караванська (буд. 74, 76, 78, 80, 82, 82А, 101), Каштанова (буд. 2), Павла Глазового, Романа Лисенка, Соняшникова, а також провулок Павла Чубинського. Окрім того, перебої очікуються в селах Манченки на вулицях Руслана Шимона та Садовій, де знеструмлені будинки включають номери від 1 до 44 та окремі дачні ділянки.

Причиною введення графіка відключення світла в Харківській області на 2 грудня є проведення планових робіт з технічного обслуговування мереж та модернізації обладнання, що передбачені річним графіком ремонтів. Енергокомпанія наголошує на важливості заздалегідь підготуватися: забезпечити альтернативне освітлення, зарядити електронні пристрої та спланувати використання побутових приладів.

Мешканців попереджають, що графік відключень може змінюватися через виробничі потреби або непередбачені обставини. Для уточнення актуальної інформації рекомендують відвідувати сайт компанії або телефонувати до кол-центру.

Також радять продумати робочі та побутові процеси на час відключення, щоб мінімізувати незручності та забезпечити безперервність критично важливих завдань.

Окрім зазначеного вище, варто повідомити про знеструмлення людей, які не мають доступу до Інтернету.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Харкові: кому з літніх людей надають гуманітарні набори та іншу допомогу.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: українцям розкрили, як отримати "сьому" виплату.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: в ПФУ попередили, кому з жовтня доведеться повернути гроші.