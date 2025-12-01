Центр забезпечує безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області, надає гігієнічні засоби й базові речі.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області роздають внутрішньо переміщеним громадянам і людям похилого віку, інформує Politeka.

Про деталі повідомили на сайті центру допомоги «ЯМаріуполь».

Установа діє в Кременчуці за адресою вул. Небесної сотні, 30а. Відвідувачів приймають щодня з восьмої ранку до шостої вечора. Тут у єдиному просторі об’єднані послуги, необхідні для підтримки переселенців та їхніх родин.

Основні напрямки діяльності охоплюють кілька сфер.

Гуманітарна підтримка. Центр забезпечує безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області, надає гігієнічні засоби й базові речі. Пріоритетом залишається допомога людям старшого віку та тим, хто залишив домівки через війну.

Психологічна допомога. Кваліфіковані спеціалісти працюють із наслідками емоційного виснаження, страху та стресу, допомагають відновити відчуття спокою.

Юридична підтримка. Тут консультують із питань документів, соціальних виплат, компенсацій за пошкоджене житло.

Медичний напрям. Пацієнтам надають первинні огляди, консультації та ліки за необхідності.

Пошук роботи. Учасники програми можуть отримати допомогу в працевлаштуванні, перекваліфікації або навчанні новим спеціальностям.

Дитячі зони. Для малечі облаштовані ігрові приміщення з вихователями, де вони перебувають під наглядом, поки батьки отримують послуги.

Дозвілля та адаптація. У центрі регулярно проходять заходи для спілкування, соціалізації та інтеграції в громаду.

Персональний підхід. Кожен відвідувач отримує індивідуальну увагу, щоб знайти рішення відповідно до власних потреб.

Офіційні сторінки «ЯМаріуполь» інформують про розклад, видачу наборів і зміни у графіку роботи.

