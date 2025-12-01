Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области раздают внутренне перемещенным гражданам и пожилым людям, информирует Politeka.
О деталях сообщили на сайте центра помощи Ямариуполь.
Учреждение работает в Кременчуге по адресу ул. Небесной сотни, 30а. Посетителей принимают ежедневно с восьми утра до шести вечера. Здесь в едином пространстве объединены услуги, необходимые для поддержки переселенцев и семей.
Основные направления деятельности охватывают несколько сфер.
Гуманитарная поддержка. Центр обеспечивает бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области, предоставляет гигиенические средства и базовые вещи. Приоритетом остается помощь людям постарше и тем, кто покинул дома из-за войны.
Психологическая помощь. Квалифицированные специалисты работают с последствиями эмоционального истощения, страха и стресса, помогают восстановить чувство покоя.
Юридическая поддержка. Здесь консультируют по документам, социальным выплатам, компенсациям за поврежденное жилье.
Медицинское направление. Пациентам предоставляют первичные осмотры, консультации и лекарства по необходимости.
Поиск работы. Участники программы могут получить помощь в трудоустройстве, переквалификации или обучении новым специальностям.
Детские зоны. Для малышей обустроены игровые помещения с воспитателями, где они находятся под присмотром, пока родители получают услуги.
Досуг и адаптация. В центре регулярно проходят мероприятия по общению, социализации и интеграции в общину.
Персональный подход. Каждый посетитель получает индивидуальное внимание, чтобы найти решение в соответствии с собственными потребностями.
Официальные страницы «ЯМариуполь» информируют о расписании, выдаче наборов и изменениях в графике работы.
