Центр обеспечивает бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области, предоставляет гигиенические средства и базовые вещи.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области раздают внутренне перемещенным гражданам и пожилым людям, информирует Politeka.

О деталях сообщили на сайте центра помощи Ямариуполь.

Учреждение работает в Кременчуге по адресу ул. Небесной сотни, 30а. Посетителей принимают ежедневно с восьми утра до шести вечера. Здесь в едином пространстве объединены услуги, необходимые для поддержки переселенцев и семей.

Основные направления деятельности охватывают несколько сфер.

Гуманитарная поддержка. Центр обеспечивает бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области, предоставляет гигиенические средства и базовые вещи. Приоритетом остается помощь людям постарше и тем, кто покинул дома из-за войны.

Психологическая помощь. Квалифицированные специалисты работают с последствиями эмоционального истощения, страха и стресса, помогают восстановить чувство покоя.

Юридическая поддержка. Здесь консультируют по документам, социальным выплатам, компенсациям за поврежденное жилье.

Медицинское направление. Пациентам предоставляют первичные осмотры, консультации и лекарства по необходимости.

Поиск работы. Участники программы могут получить помощь в трудоустройстве, переквалификации или обучении новым специальностям.

Детские зоны. Для малышей обустроены игровые помещения с воспитателями, где они находятся под присмотром, пока родители получают услуги.

Досуг и адаптация. В центре регулярно проходят мероприятия по общению, социализации и интеграции в общину.

Персональный подход. Каждый посетитель получает индивидуальное внимание, чтобы найти решение в соответствии с собственными потребностями.

Официальные страницы «ЯМариуполь» информируют о расписании, выдаче наборов и изменениях в графике работы.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Доплаты для пенсионеров в Полтавской области: кому прибавят, а кому откажут в надбавке.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области: что предлагают переселенцам.

Как сообщала Politeka, Доплаты для пенсионеров в Полтавской области: часть украинцев будет получать увеличенные выплаты.