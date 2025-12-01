ДТЭК предупредил о новых графиках отключения света в Одесской области на вторник, 2 декабря 2025, на время проведения профилактических работ в электросетях, пишет Politeka.
Дополнительные графики отключения света в Одесской области 2 декабря с 8:00 до 19:00 коснутся населенных пунктов Гавиносы (улицы Вечерняя, Луговая, Парковая, Садовая, Сосновая, Центральная) и Стрюково (ул. Водопьянова, пер. Сечевых Стрельцов).
С 8:00 до 20:00, как сообщает Politeka, во вторник ограничения электроснабжения будут действовать в следующих населенных пунктах:
- Полипаковое;
- Гуровское;
- Казаково;
- Мартово;
- Заможное;
- Наливайково;
- Даниловка;
- частично Новоборисовка (Солнечная, Уютная, Мира, Тихая, Шевченко).
Кроме того, 2 декабря в Одесской области специальные графики отключения света с 8:00 до 20:00 будут применяться в городе Болград для домов по ул. Бессарабская, Защитников Украины, Константина Карагеза, Макляка, Покровская, Школьная.
Так же, по данным ДТЭК, с 8 до 20 часов во вторник без электроснабжения временно останутся жители нескольких сел Васильковской территориальной общины:
- Голица (Виноградная, Зеленая, Кара Маринская, Речная, Степная, Школьная);
- Калчева (Бундева Минко, Касапская, Лесная, Мира, Молодежная, Пушкина, Садовая, Спортивная, Степная, Центральная, Чкалова, Школьная, пер. Бессарабский).
