Энергетики запланировали в Одесской области 2 декабря 2025 года профилактические работы и соответствующие графики отключения света.

ДТЭК предупредил о новых графиках отключения света в Одесской области на вторник, 2 декабря 2025, на время проведения профилактических работ в электросетях, пишет Politeka.

Дополнительные графики отключения света в Одесской области 2 декабря с 8:00 до 19:00 коснутся населенных пунктов Гавиносы (улицы Вечерняя, Луговая, Парковая, Садовая, Сосновая, Центральная) и Стрюково (ул. Водопьянова, пер. Сечевых Стрельцов).

С 8:00 до 20:00, как сообщает Politeka, во вторник ограничения электроснабжения будут действовать в следующих населенных пунктах:

Полипаковое;

Гуровское;

Казаково;

Мартово;

Заможное;

Наливайково;

Даниловка;

частично Новоборисовка (Солнечная, Уютная, Мира, Тихая, Шевченко).

Кроме того, 2 декабря в Одесской области специальные графики отключения света с 8:00 до 20:00 будут применяться в городе Болград для домов по ул. Бессарабская, Защитников Украины, Константина Карагеза, Макляка, Покровская, Школьная.

Так же, по данным ДТЭК, с 8 до 20 часов во вторник без электроснабжения временно останутся жители нескольких сел Васильковской территориальной общины:

Голица (Виноградная, Зеленая, Кара Маринская, Речная, Степная, Школьная);

Калчева (Бундева Минко, Касапская, Лесная, Мира, Молодежная, Пушкина, Садовая, Спортивная, Степная, Центральная, Чкалова, Школьная, пер. Бессарабский).

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о новом подорожании продуктов: какие именно товары стали больше стоить.

Также Politeka сообщала о возможности получить возмещение расходов на коммунальные услуги для украинцев.

Кроме того, Politeka рассказывала о повышении тарифов на коммунальные услуги: какие цены актуальны сейчас.