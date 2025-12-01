Работа для пенсионеров в Кировоградской области охватывает логистику, производство и технические направления.

Работа для пенсионеров в Кировоградской области снова привлекла внимание из-за появления актуальных вакансий, позволяющих старшему населению получать стабильный доход и оставаться профессионально активными, сообщает Politeka.

По данным платформы work.ua , предложения ориентированы на людей, стремящихся сохранить независимость и занятость. Среди наиболее распространенных – позиция грузчика в компании «Новая почта». Работникам обеспечены официальные выплаты дважды в месяц, больничные, ежегодный отпуск, медицинское страхование и страхование жизни. Кроме того, работодатель проводит обучение за свой счет и предлагает возможность получения стипендии с перспективой карьерного роста.

Еще одна востребованная должность – электросварщик на предприятии «Эльворти». Требуется опыт работы с автоматическими и полуавтоматическими установками. Компания предлагает конкурентную оплату, премии, официальное оформление и современные условия труда. Рабочий день длится с 7:00 до 15:30 и включает изготовление металлических конструкций разной сложности.

Отдельно отмечается вакансия экспедитора. Основные обязанности – сопровождение грузов, проверка продукции, оформление документов и операции с товаром при погрузке и разгрузке. Заработок зависит от квалификации и объема работ.

В целом, работа для пенсионеров в Кировоградской области охватывает логистику, производство и технические направления, давая возможность людям старшего возраста в Украине поддерживать свои профессиональные навыки, а также оставаться социально активными.

