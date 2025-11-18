Некоторые украинцы, вынужденные покинуть свои дома из-за войны, могут получить бесплатное жилье для ВПЛ в Кировоградской области и других общинах, пишет Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

Одним из доступных вариантов для переселенцев остается бесплатное жилье для ВПЛ в Кировоградской области, которое может быть предоставлено из коммунальной собственности того общества, где человек зарегистрирован в Единой базе данных внутренне перемещенных лиц. Такая недвижимость предоставляется бесплатно сроком на один год с возможностью продления.

Право на такое проживание имеют лица, не владеющие собственным жильем или имеющие жилую площадь, не превышающую 13,65 м² на одного человека или 35,22 м² на домохозяйство в соответствии с государственными нормами (Постановление №409). В то же время, жилье, расположенное на временно оккупированных территориях или в районах боевых действий, не учитывается при определении обеспеченности жилой площадью.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Кировоградской области гарантируется в течение всего периода военного положения и еще шесть месяцев после его завершения. Переселенцы оплачивают только коммунальные услуги. Первоочередное право на заселение имеют многодетные семьи, семьи с детьми, беременные женщины, люди с инвалидностью, нетрудоспособные граждане и пенсионеры, дом которых разрушен или непригоден для проживания.

Отдельно подчеркивается, что взятие ВПЛ на учет как нуждающихся в временном доме не ограничивает их в возможности дальнейшего участия в других жилищных программах. Это касается и социального квартирного учета и программ по улучшению жилищных условий, а также участия в государственных программах льготного кредитования для приобретения или строительства дома для определенных законодательством категорий граждан.

